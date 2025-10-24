A Coruña vivirá el espectáculo de los Dragon Boat con el segundo capítulo del Nautical Festival

Este sábado, A Coruña acogerá una de las citas más espectaculares del calendario náutico gallego: el Cidade da Coruña de Piragüismo, una competición de Dragon Boat 12 que forma parte del A Coruña Nautical Festival.

El evento, organizado por el Club Náutico Marina Coruña y la Federación Gallega de Piragüismo, reunirá a 46 embarcaciones y más de 500 palistas, de los cuales un 65% serán mujeres.

El campo de regatas, bautizado como Pista da Coruña, se instalará al abrigo del histórico dique Pedro Barrié de la Maza, donde las embarcaciones competirán sobre una distancia de 200 metros.

Las pruebas comenzarán a las 10:00 y se desarrollarán de manera ininterrumpida hasta la ceremonia de clausura y entrega de premios en la dársena de Marina Coruña.

El Asturias Dragon Boat de Corvera parte como principal favorito, tras confirmar la participación de 32 palistas, seguido del Cabanas KDM, que será el club con mayor representación, con 42 deportistas, y del Bolboreta, que competirá con 36 palistas, casi todas mujeres.

El director de regata será el pontevedrés José María Pazos, una de las figuras más reconocidas de esta disciplina en España, mientras que el coruñés Antonio Romero, presidente del Colegio Gallego de Jueces y Jurados, ejercerá como juez principal.

Durante la jornada se celebrarán tandas para todas las categorías: Mixto Veterano, Mixto Sénior, Mujer Veterana, Open Veterano, Mujer Sénior, Open Sénior, Paradragón y BCS (Breast Cancer Survivors), que contará con la participación de equipos como Bolboreta de A Coruña, Cidade de Lugo y Folixa de As Pontes.