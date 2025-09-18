Cuenta atrás para el Edommo Junior Pro Razo 2025, by Espazo Nature

Uno de los arenales más increíbles de la costa gallega para los amantes del surf y de los espacios naturales que conservan una belleza todavía salvaje y que acogerá la próxima edición de la prueba de la WSL (World Surf League), un JQS 1000 en ambas categorías, y del que también saldrán el próximo campeón y campeona de Europa junior (sub 20).

Una competición exigente por la fuerza del mar y de altísimo nivel entre los competidores por la que ya pasó la actual campeona del mundo de surf, Janire González-Etxabarri, natural de Zumaia (Gipúzcoa) que acaba de alzarse con el título mundial en El Salvador, poco después de integrar el equipo olímpico español en París 2024.

Anette (rojo) y Janire González Etxebarri (azul), en el Cabreiorá Junior Pro Razo Caión 2023. Cedida

En 2023, Janire compitió en Razo junto a su hermana menor Anette, - otra destacada surfista - y entonces logró la clasificación para el mundial mientras que su hermana se llevó el Campeonato junior europeo en 2024, junto al canario Dylan Donegan.

En total, son unos 150 los competidores ya inscritos con una nutrida lista de espera entre los que destacan nombres como Carla de la Morera, Naia Monte, María Salgado o Saioa Ortega, entre las chicas, mientras que entre los varones dos parejas de hermanos: Kai y Hans Odriozola, Dylan y Connor Donegan, además de Joao Mendoza, Alonso Suárez, Axel Domínguez, Paco Alonzo o Lukas Skinner, entre otros.

La prueba junior de Razo es la cuarta que la Liga Mundial de Surf Profesional (WSL) celebra este verano en Galicia, - Destino WSL en Fitur 2025 - tras los campeonatos de Longboard y Junior del Gadis Surf Festival Ferrol, en junio, y el Abanca Pantin Classic Galicia Pro del pasado agosto.

También será el punto de partida para que los mejores surfistas europeos sub 20 midan fuerzas para clasificarse para el prestigioso Championship Tour WSL que se disputará en enero del 2026 con los mejores del mundo.

Espazo Nature, Cafés Lúa, Minimarket local y "Espazos Corresponsables"

Espazo Nature, el complejo turístico sostenible a escasos cinco minutos a pie de la playa de Razo será, este año, el alojamiento oficial del evento para competidores y familias - código PRORAZO - que quieren disfrutar de un espacio integrado en el entorno natural. Son 22 estancias - villas deluxe, villas, cabañas y glamping - que miran al océano y que completa su oferta con Espazo Gastro, un rincón exquisito para una gastronomía atlántica con especialidad en arroces.

En esta edición también contaremos con la presencia de Cafés Lúa, empresa local con más de 36 años de trayectoria dedicados al café de calidad, artesanal y sostenible. Desplegará su coffee truck con una carta especial de cafés inspirados en el surf como Pantín (coco caramelizado que simula la arena) y Razo (sirope de pistacho con trocitos que representan las dunas).

Cafés Lúa. Cedida

Entre las novedades de esta edición, un minimarket local para promocionar empresas emergentes de la zona. Por último, recordad que cómo en cada edición, tendremos nuestro Espazo Corresponsables, un recurso gratuito para conciliar durante los cuatro días del evento (del 24 al 27) de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas para niños y niñas de 4 a 16 años, además de rutas y visitas a escolares de la zona y activaciones ambientales en el entorno de la playa.

El Edommo Junior Pro Razo, presented by Espazo Nature es posible gracias al impulso conjunto de las Administracións Públicas: Xunta, Deputación da Coruña y Concello de Carballo, al lado de nuestro patrocinadores privados Edommo, -Ingeniería y Autosuficiencia Doméstica, con soluciones de asesoría energética y aerotermia, Espazo Nature, Joyería Jael, Gadis, Ventores, Caetano Fórmula Renault, Intermax e Surflogic) para empujar un evento internacional que coloca a Carballo/Razo como capital del surf junior y escaparate mundial de la Costa das Ondas y como primera Reserva Mundial del Surf de España.