Miguel Quintáns y Ana Raso ganan la carrera popular de A Coruña entre Os Castros, O Castrillón y Eirís Cedida

Miguel Quintáns y Ana Raso fueron los ganadores de la prueba absoluta de la carrera popular Vuelta a Oza, celebrada esta mañana con un recorrido que atravesó los barrios de Os Castros, O Castrillón y Eirís, y que congregó a más de 1.000 corredores.

Tras el parón de verano, este domingo regresó la actividad del circuito de carreras populares Coruña Corre con la celebración de la primera de las tres pruebas que restan hasta finales de año.

En el apartado masculino, tras Quintáns cruzaron la meta Antón Gómez y Abdelaziz Fatihi. En la sección femenina, junto a Raso también subieron al podio Inés Papín como segunda y Noa Mirantes como tercera clasificada. Todos los resultados de las diferentes categorías que se disputaron esta mañana pueden consultarse en la web oficial del circuito de carreras.

"El circuito Coruña Corre mostró una vez más su buen estado de forma, con una participación muy alta y un gran ambiente", señaló Manuel Vázquez, concejal de Deportes, que participó esta mañana en la salida y entrega de premios de la Volta a Oza.

La Volta a Oza es una de las carreras más especiales del circuito por lo peculiar de su recorrido. Con salida desde el parque de San Diego, pasa por los Castros, el parque de Eirís y O Castrillón, y alterna tramos de asfalto y tierra por calles de fuertes pendientes, como la avenida de la Concordia y la ronda de Outeiro.

Solo quedan dos citas del circuito Coruña Corre para este año, que finalizará con la carrera popular del Ventorrillo (26 de octubre) y la carrera popular de Novo Mesoiro (23 de noviembre).