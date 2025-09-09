La Liga Nacional SUB15 de patinaje de velocidad cierra su temporada en Oleiros (A Coruña)

Bastiagueiro, en Oleiros, se convierte este fin de semana en el epicentro del patinaje de velocidad nacional con la celebración de la última jornada de la Liga Nacional Sub 15.

La competición arrancará el sábado 13 por la tarde, de 14:00 a 20:00, y continuará el domingo desde primera hora de la mañana, a partir de las 9:00.

Las pruebas programadas, que definirán a los ganadores de la liga, incluyen 300 metros y distancia sprint, 3.000 metros por puntos, 1.000 metros sprint y relevos de 3.000 metros.

Equipos de Navarra, Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia se darán cita en Bastiagueiro para disputar estas competiciones.

En total, aproximadamente 230 patinadores lucharán por el título en esta última jornada, prometiendo carreras intensas y emoción hasta el final. La cita contará con la representación del club local, SCD Rabadeira, que competirá en primera división tanto en categoría masculina como femenina.

La Liga Nacional Sub 15 concluye así una temporada marcada por la competencia y la pasión juvenil, dejando en Bastiagueiro la última oportunidad de brillar para las futuras promesas del patinaje español.