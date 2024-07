¿Qué se sabe de la reforma del estadio de Riazor de cara a albergar el Mundial 2030 en A Coruña?

El estadio de Riazor ha sido, finalmente, confirmado como sede del Mundial de 2030, en el que España, Marruecos y Portugal comparten candidatura. La RFEF ha confirmado este viernes las 11 sedes que presentará frente a la FIFA, entre las que se encuentra el campo coruñés. Esto supondrá una reforma no solo en el propio estadio, sino en todo su entorno, pero ¿qué se sabe al respecto?

La presentación oficial de la candidatura será este sábado 20 de julio, donde previsiblemente se desvelarán detalles del proyecto. Sin embargo, hace algunos meses, el Concello ya dejó entrever algunas pinceladas de las actuaciones que se llevarán a cabo en el vídeo promocional de la candidatura, donde se desvela que la capacidad prevista es de 48.000 esèctadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de quincemil (@quincemil15000)

Demolición y nueva construcción

Plano de la fase de demolición de Riazor Concello de A Coruña

En el vídeo se pueden ver las distintas fases previstas del proyecto, siendo la primera de ellas la de demolición de partes actuales del estadio. Se suprimirían las cubiertas actuales, así como la grada de preferencia al completo.

La idea de construcción es que el nivel del terreno de juego esté por debajo del actual, así como la creación de un tercer anillo de grada que permita la ampliación del aforo de estadio hasta los 48.000 previstos.

Proyección del futuro estadio Concello de A Coruña

El nuevo Riazor contará con 48.000 localidades para albergar tanto varios partidos del Mundial 2030, como del Dépor. Además, contará con 13 zonas de restauración repartidas por todo el recinto y un buen número de aseos y zonas de accesibilidad para personas de movilidad reducida.

Proyecto de ciudad

Sin embargo, la reforma no afectará tan solo al estadio, sino también a su entorno. Desde el Concello de A Coruña se ha hablado desde un primer momento de un "proyecto de ciudad". Hace algunas semanas, el concejal Gonzalo Castro, afirmaba que una cuestión que ha gustado mucho y que parece que puede llegar a ser decisiva es la sostenibilidad, "o proxecto do estadio de Riazor para o ano 2030 é un proxecto que pretende convertir un recinto deportivo en un recinto multiusos que de acollida a outras perspectivas como a cultural, a realización de eventos de gran magnitude".

La pretensión es que, a raíz del Mundial del año 2030, A Coruña pueda "convertirse en referencia dende o punto de vista dos grandes eventos a nivel do Noroeste. É unha oportunidade que hai que aproveitar e foi moi ben vista pola RFEF porque ía máis alá do fútbol", afirma Gonzalo Castro que lo compara con "o que significaron para Barcelona as Olimpiadas de 1992, unha oportunidade de transformación da cidade e de colocar á cidade nun lugar referencial a nivel mundial".

En cuanto a la financiación, el representante del Concello de A Coruña no ha cerrado para nada la puerta a que exista "unha participación plural". De hecho, ha confirmado a los medios de comunicación que, en el caso de que se confirme la elección de la ciudad como sede, "a colaboración do sector privado estará aí".