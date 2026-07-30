Oficial: Edu Lamas regresa al Liceo

El jugador firma por dos temporadas y el club anuncia su regreso con un vídeo en el que Edu confiesa las ganas e ilusión que tenía por volver a casa

Era un secreto a voces y el Liceo lo ha hecho oficial este jueves. Edu Lamas regresa al Liceo y será jugador liceísta durante las dos próximas temporadas. El veterano jugador llega a Coruña tras una larga y exitosa trayectoria en Portugal. El conjunto coruñés palía de esta forma algunas de las importantes bajas con las que contará la próxima temporada tras la salida de jugadores como César Carballeira o Nil Cervera.

Lamas afronta su tercera etapa en el Liceo, club en el que se formó y creció hasta llegar al primer equipo. Tras una experiencia de dos temporadas en el Barça regresó al Liceo en la temporada 17-18 y 18-19. Su buen hacer le llevó a enrolarse en las filas de un Benfica que apostó fuerte por el jugador coruñés. Después de cuatro temporadas fichó por el Oporto, equipo en el que ha militado las tres últimas campañas y equipo con el que se proclamó campeón de Europa.

Ahora regresa al Liceo con 35 años pero con las ganas y experiencia como para ayudar al equipo coruñés. El conjunto verde trata de reponerse al duro final de temporada del año pasado en el que perdió el título de liga en el último partido de la serie ante el Igualada. Tras anunciar las dolorosas salidas de Cervera, Carballeira, Tombita y Martín, los herculinos inician la reconstrucción de un equipo que intentará enganchar de nuevo a su afición.

Edu ha sido presentado con un bonito vídeo en el que deja claras sus ganas de volver a casa. Con algunas imágenes emblemáticas de la ciudad de A Coruña, la voz en off del jugador anuncia su ansiada vuelta al equipo que le vio crecer y madurar hasta convertirse en un gran jugador de hockey.