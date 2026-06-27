El Liceo anuncia la salida de cuatro jugadores tras finalizar la temporada

El Liceo ha confirmado la marcha de cuatro integrantes de su primera plantilla al término de la temporada. Se trata de César, Martín, Tombita y Nil, quienes no continuarán defendiendo la camiseta verdiblanca tras cerrar una etapa en el club coruñés.

A través de un mensaje de despedida, la entidad ha querido reconocer la implicación y el compromiso que los cuatro jugadores demostraron desde su llegada, destacando su entrega en cada entrenamiento, partido y también en los momentos más exigentes del curso.

El club también ha puesto en valor la huella que dejan tanto en el vestuario como fuera de la pista, subrayando que todos ellos pasarán a formar parte de la historia del Liceo por su contribución durante su etapa en el equipo.