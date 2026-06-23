El Liceo se juega hoy en A Coruña el título de la OK Liga: previa y dispositivo de seguridad

El Liceo en el primer partido contra el Igualada de la final por el título @HockeyClubLiceo

El Hockey Club Liceo juega esta tarde de San Juan, a las 20:30, el encuentro decisivo del que saldrá el equipo campeón de la OK Liga. Tras la derrota en Igualada que pone el 2-2 en el playoff final, el Palacio de los Deportes de Riazor acogerá el quinto y último partido, que corresponde al Liceo de local.

Por ello, desde las 13:00 horas el club ha habilitado una fan zone en la explanada del Palacio de los Deportes para que la afición pueda hacer previa al encuentro tomándose "vermú, cañas y liceísmo".

"En la noche más mágica del año nos jugamos una Liga. Y antes de que el Palacio viva el partido más importante de la temporada, la explanada de Riazor se convertirá en el punto de encuentro de todo el liceísmo para vivir juntos la previa del encuentro... y la previa de la noche de San Xoán", señala el club en sus redes sociales.

🔥Hoxe A Coruña ten unha cita coa historia.



Na noite máis máxica do ano xogámonos unha Liga. E antes de que o Palacio viva o partido máis importante da tempada, a explanada de Riazor converterase no punto de encontro de todo o liceísmo para vivir xuntos a previa do encontro... e… pic.twitter.com/FGomzNdQty — Hockey Club Liceo 🥬 (@HockeyClubLiceo) June 23, 2026

DJ Javito será el encargado de poner la banda sonora a una jornada que promete quedar para siempre en la memoria de los verdiblancos: "Porque hay días que son mucho más que un partido".



"Días para compartir nervios, ilusión y esperanza. Días para reencontrarse, para celebrar lo que somos y para sentir que toda una ciudad empuja en la misma dirección. O liceísmo unido. A Coruña unida", concluyen.

Dispositivo de seguridad del partido

A pesar de los incidentes ocurridos el pasado domingo en Cataluña, entre aficionados del Igualada y del Liceo, la final decisiva de este martes no ha sido declarada de alto riesgo por las autoridades.

Por lo que el dispositivo de seguridad será el habitual para cualquier evento deportivo del club. Aunque, según la información disponible, se contempla la presencia de miembros de los Riazor Blues.

El encuentro está programado inicialmente para las 20:30 horas y el equipo que resulte vencedor se proclamará campeón de la OK Liga, cerrando la temporada con el título nacional en juego en A Coruña.