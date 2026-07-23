Básquet Coruña: Adiós Ily Diop, hola George Conditt

Básquet Coruña se despide de uno de los grandes héroes del ascenso y revoluciona por completo su juego interior con la llegada de un nuevo pívot de 2,11 metros

Básquet Coruña ha resuelto una de las pocas dudas que quedaba en la planificación deportiva y que tenía a Ily Diop como protagonista. El pívot, uno de los grandes héroes del ascenso con un triple inolvidable ante Estudiantes, no continuará en A Coruña. El club ha decidido renovar por completo su juego interior y se ha despedido de Ily antes de anunciar la llegada de George Conditt IV, un cinco de 2,11 metros con experiencia en la ACB tras haber pertenecido a Gran Canaria.

Nacido en Chicago y con un pasado importante en la NCAA, Conditt emprendió su primera experiencia europea enrolándose en las filas del Promitheas Patras de Grecia. Tras una temporada regresó a EEUU para ayudar a los Gigantes de Carolina a lograr su primer campeonato nacional. De ahí se fue a la G-League donde fue elegido mejor defensor de la liga. Ese buen rendimiento provocó que Gran Canaria apostara por él y viviera su primera experiencia en ACB donde dejó buenas sensaciones. Regresó a EEUU y tras promediar 9,1 puntos, 8,3 rebotes y dar 1,5 asistencias de media en Carolina, ha sido reclutado por Básquet Coruña.

Internacional absoluto con la selección de Puerto Rico, disputó el Mundial de 2023 y participó en los JJ. OO. de París. El club define a su nuevo jugador como un pívot con capacidad para jugar en el poste bajo, rebotear, intimidar y correr la pista. Se trata de un jugador que por sus características debería encajar realmente bien en la idea de baloncesto propuesta por Carles Marco.

Con esta incorporación Básquet Coruña sigue perfilando su plantilla de la próxima temporada. A falta de un par de fichajes el equipo va tomando forma después de las seis renovaciones y los cuatro fichajes acometidos hasta la fecha. En pocas semanas arrancará la pretemporada de un equipo que se prepara para su segunda aventura en la élite del baloncesto español.