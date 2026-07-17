Lukas Uleckas es nuevo jugador del Básquet Coruña

Básquet Coruña anunció este viernes 17 de julio el nombre de su tercer fichaje para la temporada 26-27. Se trata de Lukas Uleckas, un alero lituano de 1,99 metros de altura que vivirá su primera experiencia en ACB. El jugador llega tras convertirse en uno de los jugadores más destacados de la liga lituana. Su versatilidad le permite actuar en la posición de alero y ala-pívot.

En la nota de prensa de presentación el club asegura que Lukas "destaca por su intensidad defensiva, capacidad reboteadora y gran lectura de juego, aportando equilibrio y polivalencia en ambos lados de la pista". La última temporada militó en el Juventus Utenos, equipo en el que se convirtió en uno de sus grandes referentes con unas estadísticas que dejan 12,3 puntos por partido, 6,3 rebotes y 3,1 asistencias. Además ha participado en la Basketball Champions League en cinco de las últimas seis temporadas.

Formado en las categorías inferiores del Zalguiris Kaunas, Lukas llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2018-2019 sumando minutos también en Euroliga. Con este aval el nuevo jugador de Básquet Coruña afrontará su primera aventura en la liga española.

Uleckas se convierte en el tercer fichaje del conjunto coruñés en su regreso a la máxima categoría tras los anuncios de Karlis Silins y Alonzo Verge. Además seis jugadores de la temporada pasada continúan en un equipo que busca más refuerzos para ser competitivo en una liga realmente exigente. El verano es largo y el debut en partido oficial llegará a finales de septiembre con la primera jornada liguera.