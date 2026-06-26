El Básquet Coruña recupera a Karlis Silins para reforzar su juego interior

El proyecto de la próxima campaña de Leyma Básquet Coruña sigue tomando forma con un movimiento ya conocido por la afición. Karlis Silins vuelve a la disciplina coruñesa después de su etapa anterior en el club, convirtiéndose en una de las incorporaciones más destacadas del nuevo curso.

El interior letón, de 28 años y 2,11 metros, ya defendió la camiseta naranja durante trece partidos en la temporada 2024-25, dejando buenas sensaciones en su anterior paso por A Coruña. Su regreso supone un refuerzo directo para la pintura, una de las zonas a reforzar en la plantilla.

Durante la última campaña, Silins ha competido en dos destinos distintos, acumulando experiencia en ligas exigentes como la turca y la lituana. En ese recorrido ha mantenido buenos registros de anotación, rebote y eficacia exterior, consolidando su perfil como ala-pívot capaz de abrir el campo.

En su anterior etapa en A Coruña, el jugador firmó medias de 8 puntos por partido, con porcentajes muy sólidos en el tiro, especialmente desde el exterior, además de aportar trabajo en el rebote y presencia física en defensa. Su rendimiento le permitió ganarse un papel relevante dentro de la rotación.

Con esta incorporación, el conjunto coruñés ya cuenta con ocho jugadores confirmados para el próximo curso. La estructura actual mezcla continuidades y regresos, aunque todavía quedan piezas importantes por encajar en el proyecto.