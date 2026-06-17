Básquet Coruña anuncia sus dos primeras renovaciones

Básquet Coruña empieza a anunciar poco a poco los nombres de los jugadores que formarán parte de la plantilla que competirá la próxima temporada en ACB. Y los dos primeros movimientos han convencido a una afición que sigue renovando su abono de cara al próximo curso. Los primeros jugadores que tienen plaza asegurada en el equipo son Caio Pacheco y Dino Radoncic.

Diferentes medios especializados contaron hace semanas que el brasileño tenía bastante avanzada su llegada a Girona, equipo que también compite en la máxima categoría. Sin embargo, el ascenso logrado por el equipo naranja frenó esos planes y Caio seguirá haciendo disfrutar al Coliseum en la élite del baloncesto nacional. Su identificación con la ciudad es total y aunque la temporada acabó hace semana y media, el brasileño sigue por ahora en A Coruña. De hecho, en uno de los partidos de la final por el título de liga entre el Liceo y el Igualada, el base acudió al Palacio de Deportes de Riazor con la camiseta verde del Deportivo. Pacheco disfrutó del espectáculo del hockey y celebró los goles del conjunto verde.

La otra renovación fue anunciada este martes y es la continuidad de Dino Radoncic. El montenegrino llegó en mitad de temporada para sustituir a Yoanki Mencía, pero se perdió el tramo final de liga por una trombosis venosa que le obligó a parar cualquier actividad deportiva durante doce semanas. Además, es cupo al ser jugador de formación local. Tiene experiencia ACB tras jugar en Zaragoza y, a pesar de tener nacionalidad montenegrina y de haber nacido en Alemania, Dino se formó en las inferiores de Barcelona y Real Madrid. Hace dos temporadas logró con el Betis el ascenso a ACB, pero el conjunto andaluz no pudo jugar en la élite por temas económicos. A pesar de que su estancia en A Coruña fue corta, su aportación al equipo es muy valorada por el cuerpo técnico y dirección deportiva.

𝐃𝐢𝐧𝐨 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚𝐣𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐢 🫵🏼#ANosaArroutada pic.twitter.com/AS2gVMgVjH — Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) June 16, 2026

De esta manera el equipo coruñés sigue planificando la próxima temporada. La intención es poder fichar jugadores con experiencia en ACB y pelear por la permanencia para poder consolidar al equipo en la élite del baloncesto español.