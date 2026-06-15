Carles Marco continuará al frente del Básquet Coruña tras el histórico ascenso a la ACB

El Leyma Básquet Coruña ha cerrado una de las decisiones clave de su nuevo proyecto deportivo: Carles Marco seguirá siendo el entrenador del equipo en su regreso a la Liga ACB, tras firmar una temporada histórica que culminó con el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español.

La entidad naranja apuesta por la continuidad del técnico de Badalona, que ha sido una de las piezas fundamentales en la construcción de un equipo que ha rozado la excelencia durante todo el curso. Bajo su dirección, el conjunto coruñés firmó una trayectoria casi impecable, con una única gran mancha en el balance de derrotas y una final de ascenso que quedará en la memoria del Coliseum por su remontada épica.

La renovación llega en un momento clave, con el club ya inmerso en la planificación de la próxima temporada, en la que el principal reto será la permanencia en una ACB cada vez más exigente. Desde la dirección deportiva se valora especialmente la conexión del entrenador con el vestuario y su capacidad para dotar al equipo de una identidad competitiva clara.