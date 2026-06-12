Básquet Coruña presenta su campaña de renovación de abonos para la ACB: estos son los precios

No hay tiempo que perder. Con la celebración del ascenso todavía reciente, Básquet Coruña ha presentado este viernes su campaña de renovación de abonos. Esta primera fase se alargará hasta el próximo 26 de junio y será exclusiva para los socios de este año.

Los precios oscilan entre los 175 euros y los 565, aunque en algunos abonos Joven o Infantil los precios más bajos se sitúan entre los 80 y los 90 euros. De esta forma el club quiere premiar la fidelidad de una masa social que respondió a pesar del descenso y que logró que el Coliseum siguiera siendo el hogar de Básquet Coruña.

La segunda fase comenzará el 29 de junio y se extenderá hasta el 30 de julio. Será el momento en el que los nuevos abonados podrán darse de alta.

El reto del club será poder superar los 7200 abonados de la primera aventura en la élite. El año pasado la entidad herculina logró 5500 socios para Primera FEB. La ilusión que ha generado este nuevo ascenso puede traducirse en un mayor crecimiento de la masa social.

Los precios de la renovación de abonos del Básquet Coruña para la ACB

GRADA PISTA (Zonas Premium, Lateral y Camerinos)

Grada Pista Premium (Central): General: 565 € | Joven: 565 € | Infantil: 565 €

Grada Pista Lateral (Central): General: 485 € | Joven: 485 € | Infantil: 485 €

Grada Pista Camerinos (Fondo): General: 275 € | Joven: 240 € | Infantil: 140 €

ZONA CENTRAL (Color Azul)

Tendido Bajo: General: 380 € | Joven: 320 € | Infantil: 150 €

Tendido Medio: General: 310 € | Joven: 210 € | Infantil: 140 €

Tendido Alto: General: 240 € | Joven: 150 € | Infantil: 125 €

Anfiteatro: General: 310 € | Joven: 210 € | Infantil: 140 €

ZONA LATERAL (Color Naranja)

Tendido Bajo: General: 275 € | Joven: 245 € | Infantil: 140 €

Tendido Medio: General: 230 € | Joven: 150 € | Infantil: 115 €

Tendido Alto: General: 195 € | Joven: 105 € | Infantil: 90 €

Anfiteatro: General: 230 € | Joven: 150 € | Infantil: 115 €

ZONA FONDO (Color Rojo)

Tendido Bajo: General: 220 € | Joven: 160 € | Infantil: 115 €

Tendido Medio: General: 175 € | Joven: 115 € | Infantil: 90 €

Tendido Alto: General: 140 € | Joven: 90 € | Infantil: 80 €

Anfiteatro: General: 175 € | Joven: 115 € | Infantil: 90 €