Charly Uzal, el arquitecto de la plantilla de Básquet Coruña

Cuando el confeti volaba por lo alto del Coliseum Charly Uzal atravesaba un carrusel de sensaciones. El director deportivo de Básquet Coruña es el gran artífice de un ascenso en el que pocos confiaban al inicio de la temporada. Fue un verano duro, con decisiones complicadas y un reto: construir un equipo ganador desde cero.

La temporada en ACB resultó muy agridulce. El equipo disfrutaba por primera vez de la élite pero los resultados no acompañaron. Lejos de venirse abajo el club encomendó a Uzal la tarea de confeccionar una plantilla nueva con la que intentar el ascenso.

La primera decisión fue la de reclutar a Carles Marco para el banquillo naranja. Tras ser asistente de Tiago Splitter en Paris, Marco llegó con una idea de baloncesto muy particular. El perfil de jugador que se buscaba estaba muy claro y los coruñeses acudieron al mercado en busca de ello.

Fue un proyecto que arrancó de cero ya que las renovaciones propuestas a algunos jugadores de la temporada pasada no llegaron a buen puerto. Pero no hubo nervios y sí una ilusión desbordante.

Ya en los primeros encuentros de pretemporada sorprendió el estilo del nuevo Básquet Coruña. Rapidez, dinamismo, cambios constantes y un baloncesto que engancha al aficionado. La temporada regular fue de sobresaliente y solo los duelos ante Obradoiro privaron a los coruñeses del ascenso directo.

No importó porque la mentalidad ganadora de este equipo estaba fuera de duda. Los coruñeses llegaron algo justos de fuerzas pero con una fe inquebrantable. A ello también contribuyó una afición que cada día aprieta más. Con esos ingredientes, el conjunto naranja lograba este domingo un ascenso increíble tras una remontada épica.

Y allí estaba él. Charly Uzal, el arquitecto de un equipo que enamoró a una ciudad. Incluso él no fue capaz de aguantar la emoción cuando acabó la celebración y una marea naranja esperaba a los jugadores, cuerpo técnico y miembros del club a la salida del Coliseum. A Coruña es de ACB y volverá a disfrutar de la élite del baloncesto nacional.