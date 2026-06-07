El Leyma Coruña vuelve a la ACB tras una remontada épica: Estudiantes 97 - Básquet Coruña 100

Los coruñeses forzaron la prórroga de un partido que tenían prácticamente perdido y logran un ascenso mágico junto a un Coliseum entregado

A Coruña es de ACB. Los coruñeses superaron a Estudiantes en una emocionante final ante Estudiantes por 97 a 100. Los naranjas superaron al conjunto madrileño en una prórroga tremenda para los de Carles Marco.

El choque estuvo marcado por un inicio dubitativo y con poco acierto. De hecho tras los primeros diez minutos el resultado era de 6-12 para los herculinos.

Estudiantes despertó en el segundo cuarto y empezó a llevar el tempo del encuentro. Granger y Silverio empezaron a anotar y generar muchos problemas a la defensa coruñesa. Aún así la ventaja fue para los naranjas tras el 34-36 que reflejaba el marcador.

El choque estaba diseñado para permitir pocas desconexiones y el tramo final del tercer cuarto fue Estudiantil. Los ocho puntos de ventaja parecían una losa infranqueable para un equipo que parecía perdido.

A cinco minutos para el final la desventaja era de nueve puntos y solo un milagro podía evitar la derrota. Fue el momento elegido por los coruñeses para despertar y remontar. Una remontada increíble a base de triples, acierto y una gran defensa. Así se llegaría al empate a 80 definitivo.

La prórroga tuvo un claro color naranja y los triples de Cuevas, Pacheco y sobre todo un Jorgensen estelar condujeron a los naranjas a la victoria.

A Coruña celebra su segundo ascenso en tres años y volverá a disfrutar de la ACB.