Así será la Final Four que puede devolver al Básquet Coruña a la ACB este fin de semana

La cuenta atrás ha terminado. A Coruña se convertirá este fin de semana en el epicentro del baloncesto nacional con la celebración de la Final Four de Primera FEB, una cita que decidirá qué equipo logra la última plaza de ascenso a la Liga ACB.

El gran protagonista local será el Leyma Básquet Coruña, que afronta dos partidos decisivos para intentar recuperar su sitio entre la élite.

La competición se disputará en el Coliseum durante las jornadas del sábado 6 y domingo 7 de junio. Cuatro equipos pelearán por un único premio: el ascenso a la ACB, después de una exigente temporada en la segunda categoría del baloncesto español.

El conjunto coruñés abrirá la Final Four enfrentándose al Palencia Baloncesto este sábado a las 17:30 horas. Más tarde, a las 20:15 horas, se medirán el Movistar Estudiantes y el Oviedo Club Baloncesto.

Los vencedores de ambos encuentros se jugarán el ascenso en la gran final del domingo, prevista para las 19:00 horas.

El Leyma llega a esta fase definitiva después de superar al Hestia Menorca en los cuartos de final, un paso que le permitió clasificarse para una cita que reunirá en A Coruña a algunos de los equipos más potentes de la categoría.

La presentación institucional de la competición tuvo lugar este viernes en María Pita, con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, junto a representantes de las administraciones y de las federaciones deportivas. Durante el acto, Rey destacó la vinculación de la ciudad con el baloncesto y el deseo de volver a ver al equipo coruñés en la máxima categoría.

"A Coruña es una ciudad que vive el baloncesto y que se siente muy ligada a su club. Tenemos muchas ganas de volver a la Liga ACB y completar dos ascensos en dos temporadas para terminar de reivindicarnos como una ciudad de primera en absolutamente todos los frentes", señaló la regidora.

La alcaldesa también subrayó la dificultad del reto deportivo al que se enfrentan los cuatro aspirantes. "No será fácil, porque los cuatro equipos que han llegado hasta aquí han demostrado con creces su talento, su compromiso y su dedicación. Sea cual sea el resultado final, como ciudad es para nosotros un orgullo recibir este gran evento y a estos grandes equipos", afirmó.

El apoyo institucional al club se ha hecho visible durante los últimos días. El Ayuntamiento vistió la estatua de María Pita con la camiseta del Leyma y colocó una bandera del club en la lanza de la heroína coruñesa, una imagen que ha servido para simbolizar el respaldo de la ciudad en uno de los fines de semana más importantes de la historia reciente de la entidad.

Del mismo modo, la consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes firmó un convenio económico para ayudar al club a financiar esta organización.

Los hinchas organizan una gran jornada previa

Los hinchas naranjas han citado a la afición este sábado a las 14:00 en la plaza del Soho, situada en la calle Enrique Mariñas Romero, en el barrio de Matogrande. A las 15:15 se ha organizado una marcha hasta el Coliseum, que finalizará en la puerta 14, para realizar un recibimiento al equipo en su llegada a las 15.30.

Del mismo modo, hacen un llamamiento a toda la afición para que acuda a las 16:30, con prendas de ropa de color naranja, al multiusos herculino. El partido empezará a las 17:30.