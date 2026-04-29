Las cuentas de Básquet Coruña para ascender a la ACB

Básquet Coruña afronta este domingo su último partido de liga regular. Los coruñeses llegan con opciones de ascenso directo a la ACB aunque no dependen de sí mismos. Ganar a Palma en su pista es obligatorio para albergar esperanzas de ascenso.

Los de Carles Marco saltarán a la pista sabiendo ya si el domingo pueden ascender o si por el contrario deben esperar una semana más. La FEB no ha unificado horarios y Obradoiro jugará el sábado en la pista de Cantabria. Si los santiagueses ganan meterán presión a un Básquet Coruña que estará obligado a ganar en Palma para mantener opciones de ascenso.

Si los dos favoritos vencen este fin de semana, las opciones de Básquet Coruña pasarán por esperar a lo que suceda en la última jornada. Los coruñeses descansan porque la competición es impar y Obradoiro recibe en casa a Gipuzkoa, un equipo que jugará playoff y que está dirigido por el ex de Básquet Coruña, Sergio García.

Las opciones para los herculinos no son muy altas y en caso de no lograr el ascenso directo lo intentarán vía playoff. Para ello deberán superar una primera eliminatoria al mejor de cinco partidos y después se la jugarían en una Final Four que tendrá lugar el 6-7 de junio. Por el momento se desconoce la ciudad que albergará ese evento aunque se especula con la posibilidad de que A Coruña opte a ello en caso de que el equipo coruñés dispute esa final a cuatro.