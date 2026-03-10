Básquet Coruña: un equipo de récord ante una semana clave

Básquet Coruña ha firmado un balance histórico. Los 21 triunfos en 22 encuentros convierten al equipo coruñés en el mejor de la historia de la Liga LEB, ahora llamada Primera Federación.

En condiciones normales un registro de tal calibre dejaría a los coruñeses con pie y medio en la ACB. Sin embargo el gran ritmo que está siguiendo Obradoiro, obliga a los de Carles Marco a no bajar el pie del acelerador.

Los de Diego Epifanio son segundos con solo dos derrotas más que los coruñeses. Ambos equipos se verán las caras el próximo sábado 11 de abril en el Coliseum en un encuentro que ya genera una gran expectación.

Pero antes dejaría eso quedan semanas de competición exigentes como esta. Básquet Coruña jugará mañana en la pista de COB, uno de los equipos que fue capaz de superar a Obradoiro.

Y el fin de semana visitará la pista de Palencia. El conjunto palentino es tercero con seis derrotas pero se ha mostrado muy fuerte en su pista.