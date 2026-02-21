Básquet Coruña vive una noche histórica

El Coliseum de A Coruña vivió una noche mágica con la gran victoria cosechada por Básquet Coruña ante Estudiantes por 105 a 83. Los coruñeses fueron un rodillo imparable ante un conjunto estudiantil que se vio superado desde el salto inicial. El recinto herculino, con 6.012 aficionados en las gradas, rugió y disfrutó con un nuevo triunfo de los suyos.

El encuentro no tuvo mucha historia. Los de Carles Marco salieron extramotivados y se llevaron por delante a un histórico del baloncesto español. Con un recital de triples propio de la NBA y un porcentaje de acierto estratosférico, Básquet Coruña se hizo con una ventaja clara que ya no soltaría en el resto del encuentro. El 35 - 19 con el que se llegó al final del primer cuarto fue el reflejo del espectáculo que ofreció el equipo.

Si uno miraba a la grada lo único que observaba era rostros de alegría y cierta incredulidad ante el impresionante acierto de sus jugadores. Todo salió a la perfección para un Básquet Coruña que ha logrado algo muy difícil en el deporte profesional: disfrutar, enganchar y funcionar como una máquina perfecta a pesar de rehacer el equipo desde cero.

El conjunto naranja sigue en lo alto de la clasificación con un balance impresionante de 20 victorias y una sola derrota. Los coruñeses no levantan el pie del acelerador, pero Obradoiro sigue la estela con solo tres derrotas. El calendario es exigente y, tras el parón, los de Marco tendrán tres duelos seguidos altamente exigentes: Alicante, Ourense y Palencia.

Sin embargo ahora es momento de disfrutar y sentir un orgullo máximo por un equipo que está haciendo historia y que ha logrado conectar con su público.