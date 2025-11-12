El Básquet Coruña lanza Laranbar, un proyecto para expandir el sentimiento naranja en la hostelería

El Básquet Coruña lanza Laranbar, un proyecto para expandir el sentimiento naranja a la hostelería

El club presentó este miércoles su nuevo proyecto que pretende llegar a locales de la ciudad y de su área metropolitana. Aquellos que formen parte se convertirán en patrocinadores del Leyma

El Club Básquet Coruña busca llevar el sentimiento naranja a los locales de hostelería de la ciudad y de su área metropolitana, con el lanzamiento del proyecto Laranbar, presentado este miércoles por la tarde en el Pío Pío Bar en Plaza España.

El local fue elegido como escenario para dar a conocer la iniciativa, con la participación de los jugadores Guillem Jou y Paul Jorgensen, así como clientes y amigos del negocio de restauración y eventos. Situado en el entorno de la Plaza de España da nombre a uno de los colectivos de afición del Leyma Coruña y emite los partidos del equipo, por lo que es uno de los habituales puntos de encuentro de la Familia Naranja.

Los establecimientos que se unan a Laranbar formarán parte activa de la comunidad naranja como patrocinadores del Leyma Coruña, ganando visibilidad y estrechando lazos con la afición, además de favorecer la pasión por el deporte de la canasta en cualquier barrio y rincón de la ciudad y de su entorno.

Dentro del programa se ofrecen varias modalidades de patrocinio que incluyen ventajas exclusivas como un distintivo identificativo para el local, bufandas y camisetas firmadas, invitaciones para los partidos en el Coliseum, publicaciones en redes sociales o la visita de jugadores al establecimiento.

Todos los locales interesados en ser Laranbar pueden dirigirse al Club Básquet Coruña a través del correo club@basquetcoruna.com o llamar al teléfono 981 264 022.