Básquet Coruña aparta a Yoanki Mencía

El jugador de Básquet Coruña, Yoanki Mencía, admite uno de los cargos por violencia de género FEB.

Básquet Coruña ha decidido apartar a Yoanki Mencía de la disciplina del primer equipo. El jugador cubano admitió en sede judicial este miércoles uno de los cargos de violencia de género de los que se le acusaba.

El club ha tomado esta decisión tras una reunión urgente del Consejo de Administración celebrada esta misma tarde. A la espera de recibir la sentencia derivada de la vista oral, la entidad naranja ha decidido apartar al jugador. Una vez recibida y analizada la información se tomará una decisión definitiva.

Mencía llegó este verano al equipo coruñés y pronto se convirtió en un jugador importante para Carles Marco. Sin embargo, estos hechos pueden precipitar su salida del club próximamente. De hecho, la gran mayoría de comentarios vertidos por aficionados en redes sociales instaban al club a tomar medidas ante la gravedad de los hechos.

Este ha sido el comunicado que el club ha lanzado a través de las redes sociales:

"El Club Básquet Coruña anuncia que ha decidido apartar al jugador Yoanki Mencía de la disciplina del primer equipo.

Esta decisión ha sido tomada por el Consejo de Administración del Club en reunión de urgencia celebrada esta tarde, a la espera de recibir la sentencia derivada de la vista oral celebrada hoy en torno al procedimiento judicial seguido contra el jugador.

Una vez analizada toda la información que rodea al caso, el Club tomará la decisión en torno al futuro del jugador y la dará a conocer públicamente".