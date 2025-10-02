Básquet Coruña arranca la temporada en el Coliseum

Pista del Básquet Coruña en el Coliseum de A Coruña Quincemil

El Coliseum de A Coruña volverá a respirar aire de baloncesto. Este viernes a las 20:45 horas arranca la temporada para Básquet Coruña en casa. Los de Carles Marco reciben a Oviedo en esta segunda jornada de liga.

Los coruñeses llegan con la moral alta tras la gran victoria lograda ante Gipuzkoa en la primera jornada de liga.

Una de las grandes expectativas será conocer la respuesta de la afición en un horario nuevo que no se tuvo la temporada pasada.

Oviedo perdió de manera clara ante Estudiantes en la primera jornada de liga y su inicio de temporada no es sencillo. Los ovetenses se miden a dos de los favoritos para estar en la zona alta de la tabla.

Menorca, rival en Copa

Además este jueves se han sorteado los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa España.

Básquet Coruña se enfrentará a Menorca y el encuentro se jugará en el Pavelló Menorca el 21 o 22 de octubre.