Dídac Cuevas y Guillem Jou, capitanes del Básquet Coruña

Básquet Coruña arranca este fin de semana la temporada oficial. Los coruñeses arrancan el curso con la visita a la pista de Gipuzkoa el domingo a las 17:00.

El primer encuentro en casa llegará el siguiente fin de semana y el rival será Oviedo.

El conjunto naranja regresa a Primera FEB tras el descenso de la temporada pasada. Muchas cosas han cambiado, entre ellas toda la plantilla.

Ningún jugador de la temporada pasada continúa en el club, y la renovación ha sido completa.

Las sensaciones durante la pretemporada han sido muy positivas y el club daba a conocer este miércoles la elección de sus capitanes.

Dídac Cuevas y Guillem Jou son los elegidos, en una decisión que ha caído muy bien entre la afición.

Básquet Coruña volverá a jugar esta temporada en el Coliseum. La afición ha respondido de manera increíble tras el descenso y el club cuenta con más de 5.000 abonados.

El objetivo es mantener el ambiente del año pasado con un grupo de jugadores que ha conectado realmente bien con la ciudad.

Entre los principales rivales para acabar en la zona alta de la clasificación, aparecen Obradoiro, Estudiantes y Palencia. El ascenso directo solo lo otorgará el finalizar en primera posición y los ocho restantes disputarán unos cuartos de final y una Final Four de la que saldrá el otro ascendido.