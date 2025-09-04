Básquet Coruña debuta en el Coliseum tras un verano lleno de cambios

Verano complicado y lleno de cambios para un Básquet Coruña que regresa a Primera FEB tras su corta aventura en ACB. El conjunto coruñeses ha tenido que reestructurar diferentes áreas del club y se han producido salidas importantes. La última ha sido la del director general, Joaquín Aneri, persona clave en el desarrollo del equipo en los últimos años.

También ha sido intenso el trabajo en la planificación deportiva. El club no logró retener a ningún jugador de la temporada y ha tenido que cambiar por completo la plantilla.

La afición podrá ver por fin a los suyos en acción en una Copa Galicia que se disputa en A Coruña. Las semifinales se celebrarán este viernes. La primera de ellas arrancará a las 18:30 horas y enfrentará a Breogán y Ourense, mientras que el plato fuerte llegará a las 21:00 horas con el enfrentamiento entre Básquet Coruña y Obradoiro.

El partido tendrá el morbo añadido del regreso de Diego Epifanio al frente del conjunto santiagués y de varios jugadores que se han ido con él.