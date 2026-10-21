Deportivo y Atlético de Madrid: una fuente inagotable de intercambio de jugadores

El sábado se ven las caras en el Metropolitano el Deportivo y el Atlético de Madrid. A pesar de que el año pasado se enfrentaron en Copa del Rey, el duelo es inédito en liga en las últimas ocho temporadas. La última visita se produjo el 1 de abril de 2018 en un duelo que acabó con victoria local por un tanto a cero obra de Gameiro.

Pero hoy nos fijamos en la gran cantidad de futbolistas que han vestido ambas camisetas. Los casos más conocidos son los de Molina, Valerón, Capdevila o Donato. Los tres primeros llegaron el mismo verano tras el descenso del Atlético de Madrid a Segunda. Era verano del 2000 y el club desembolsó unos 3.400 millones de pesetas. El Dépor acababa de proclamarse campeón de Liga y los tres futbolistas tuvieron un papel muy destacado en el club en las siguientes temporadas.

Unos años antes había sido Donato el que aterrizó en el conjunto coruñés procedente del Atlético. Tras cinco temporadas en el conjunto colchonero, llegó al Dépor en la 93-94. Sus 31 años parecían excesivos pero el brasileño desafió a todos y permaneció en el club herculino un total de diez temporadas en las que levantó cinco títulos. Además siempre quedará para el recuerdo el gol que logró ante el Espanyol y que le daría la liga al Deportivo.

Otro futbolista que vistió ambas camisetas y dio un título al Deportivo es Alfredo Santaelena. El centrocampista fue jugador Atlético entre el 88 y el 93 y jugó en el Deportivo del 93 al 98. Su gol al Valencia en la final de la Copa del Rey del diluvio en Madrid quedará siempre marcado en la mente del aficionado deportivista.

La lista se completa con jugadores como Filipe Luis, Adrián López, Ze Castro, Paulo Assunçao, Arizmendi, Toché, Rubén Pérez o Silvio entre otros.

En la actualidad dos futbolistas de la plantilla talla del Deportivo tienen pasado rojiblanco. Por una parte Mario Soriano, que debutó en Copa pero no en Liga con el equipo del Cholo, y José María Giménez. El uruguayo es una leyenda colchonera y este año aterrizó en el Dépor tras catorce temporadas vistiendo la camiseta del equipo del Manzanares. Sin duda el choque será muy especial para ambos jugadores.