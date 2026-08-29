Las peñas del Dépor explican el acuerdo con el club para recuperar la normalidad en Riazor

La parte social del deportivismo da por alcanzado un acuerdo con el Deportivo para poner fin al conflicto generado en las últimas semanas por las condiciones de acceso y permanencia en Marathón Inferior. La Federación de Peñas del Deportivo, Old Faces y Riazor Blues han comunicado este sábado los términos del pacto alcanzado con el club tras la reunión mantenida el viernes.

Los colectivos consideran que el acuerdo supone "un paso fundamental para la recuperación del diálogo, el respeto y la confianza en Riazor", aunque dejan claro que continuarán vigilantes sobre el cumplimiento de lo pactado.

Revocación de las condiciones de Marathón Inferior

El principal punto del acuerdo es la eliminación de las condiciones particulares de Marathón Inferior. Las 11 normas y 55 cláusulas recogidas en el documento específico quedan anuladas.

Esto supone, entre otras cuestiones, que los abonados ya no tendrán que entregar una copia del anverso del DNI al renovar su abono. Además, no habrá condiciones diferenciadas para los aficionados de esta grada, que pasarán a regirse por las condiciones generales de los abonados.

También se modificará el sistema de cesión de abonos. Cualquier deportivista podrá recibir un abono, aunque tendrá que identificarse previamente mediante la subida del anverso del DNI a una plataforma online que habilitará el club. No será necesario realizar el trámite presencialmente en la Oficina de Atención al Deportivista.

La parte social acepta las disculpas del Deportivo

Otro de los puntos recogidos en el acuerdo es la aceptación de las disculpas ofrecidas por Massimo Adalberto Benassi, tanto a título personal como en nombre del Deportivo, así como las trasladadas por los responsables de las áreas Social, Informática y Asesoría Jurídica.

La parte social considera que a partir de ahora debe abrirse una nueva etapa en la relación entre el club y sus aficionados. "Borrón e conta nova por parte do club dende xa", señalan.

Los colectivos destacan además el compromiso de la directiva para "tender a man ao deportivismo" y mantener una relación diferente con sus aficionados.

Más negociación sobre los abonos y Riazor

El acuerdo incluye también varios compromisos de futuro. La parte social señala que el Deportivo se ha comprometido a avanzar hacia un Riazor más inclusivo con todas las clases sociales.

Asimismo, continuará la negociación sobre la actualización de los precios de los abonos y su vinculación al IPC, además de abordarse la mejora del estado de las diferentes bancadas y espacios del estadio.

Las peñas ponen especial énfasis en las zonas más populares y en su rechazo a lo que consideran controles de alcoholemia abusivos.

"Sin bajar la guardia"

Pese al acuerdo, la Federación de Peñas, Old Faces y Riazor Blues advierten de que no dan por terminado su papel reivindicativo. Los tres colectivos aseguran que seguirán "vixiantes" durante la elaboración del anexo definitivo del acuerdo para evitar que se introduzcan cambios que puedan perjudicar lo pactado.

El comunicado termina con un agradecimiento a todas las partes que han trabajado para alcanzar el acuerdo y, especialmente, a la afición deportivista por su unidad durante estos dos meses de conflicto.