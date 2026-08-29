Hidalgo: "Es una alegría volver a tener a todos unidos"

Antonio Hidalgo compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Valencia. El técnico se mostró feliz tras el principio de acuerdo entre club y afición para cesar la huelga de animación. "La mejor de las noticias que podíamos tener hoy, es una alegría volver a tener a todo el mundo unido, tenerles cerca y sobre todo disfrutar porque el año pasado hicimos un trabajo brutal para alcanzar la Primera División. Ahora vamos a volver a tener el apoyo que siempre hemos tenido y es una alegría muy grande. Tener a la gente de tu lado es un empuje enorme. Son emociones y eso es el fútbol. Son un plus aunque nosotros tenemos que poner todo ante el gran rival que viene mañana. Soy una persona que siempre intenta unir a todo el mundo y hacerlo de la mejor manera que sé. La unión es lo más importante porque eso nos ha hecho más fuertes y a partir de ahí es una ilusión que todos volvamos a sumar juntos con ese sentimiento deportivista y es lo que todos queríamos".

El equipo buscará la primera victoria de la temporada ante un Valencia que tampoco sabe lo que es ganar. A pesar de ello Hidalgo no se fía. "Espero un equipo muy bien trabajado con muchas variantes. No es fácil presagiar que tipo de partido se puede dar. Han hecho dos partidos muy serios pero intentaremos llevarlo a nuestro lado. Todos sabemos que esta categoría es muy exigente y obliga a estar muy concentrados. El partido de ayer del Racing es un ejemplo. Hay que ser sólidos en defensa y tener ese plus en campo contrario. Debemos generar un volumen más importante de ocasiones. El objetivo es ganar y sumar de tres. El nivel en Primera ha aumentado y estamos buscando el equilibrio. Tuvimos problemas en la pretemporada con la gente de fuera y no he podido hacer todas las probaturas que me hubiera gustado. La solidez más o menos la estamos teniendo aunque no me gusta encajar en todos los partidos".

En estos primeros partidos uno de los jugadores más destacados ha sido Lorenzo Amatucci, un futbolista para el que Hidalgo tuvo palabras en el día de hoy. "Amatucci tiene mucho talento y sabemos todo lo que nos puede dar. Poco a poco va cogiendo peso dentro del equipo y es algo que he hablado con él y necesitamos su liderazgo pero estoy muy contento con él".

Otros nombres propios de la actualidad blanquiazul son Adama, Mella, Angeliño o Yeremay. "La llegada de Adama es una gran noticia porque yo creo que nos va a dar muchísimo en esa demarcación con esa velocidad y ese uno contra uno. Hay que tener pausa con él porque acaba de llegar y lleva mucho sin entrenar con un equipo. Todos están en condiciones pero Adama no estará mañana, el resto están entrenando con normalidad. Angeliño ha estado un tramo de pretemporada sin estar con nosotros, poco a poco se va adaptando a lo que nosotros queremos pero ya está disponible para estar de inicio. Mella ha estado mucho tiempo fuera y cuando empiezas a entrenar te encuentras muy fresco y luego llega un pequeño bajón. Creo que David está en ese momento. En el caso de Yere sigue sumando entrenamientos y cada vez está más cerca de salir de inicio".

Riazor acogerá mañana el tercer encuentro del campeonato con el objetivo de sumar los tres puntos ante el que puede ser un rival directo en la pelea por la permanencia.