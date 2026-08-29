El Deportivo y su afición alcanzan un acuerdo para recuperar la unidad en Riazor

El Dépor y representantes de los distintos colectivos de aficionados han alcanzado un acuerdo marco de colaboración para poner fin a las diferencias de las últimas semanas y recuperar un clima de confianza y unidad en torno al club.

El entendimiento se alcanzó este viernes 28 de agosto, tras una reunión entre las partes, y tiene como principales objetivos reforzar el ambiente de Riazor y trabajar conjuntamente en beneficio del deportivismo.

El acuerdo busca compatibilizar las demandas planteadas por los aficionados con las obligaciones legales, organizativas y de seguridad que corresponden al Deportivo como organizador de los partidos.

Marathón Inferior seguirá siendo un espacio de animación

Uno de los puntos destacados del pacto es el compromiso de ambas partes para preservar Marathón Inferior como uno de los principales focos de animación de Riazor, dentro de un marco basado en la convivencia, el respeto y la responsabilidad.

En este sentido, el Deportivo elaborará un anexo a las condiciones generales de los abonos del club. De esta forma, dejará de existir un documento independiente aplicable exclusivamente a los abonados de Marathón Inferior. El nuevo anexo se incorporará a las condiciones generales una vez sea desarrollado y firmado. A partir de ese momento, las actuales condiciones particulares de esta grada quedarán sin efecto.

Se mantienen los controles sobre los abonos

El acuerdo también contempla mantener los procedimientos de identificación y control del uso de los abonos de Marathón Inferior, de acuerdo con la normativa vigente y con las responsabilidades que tiene el Deportivo como organizador de los encuentros. El club mantendrá asimismo los mecanismos que permiten a los abonados ceder o liberar sus localidades a través de los canales oficiales, intentando ofrecer la mayor flexibilidad posible dentro de las obligaciones legales existentes.

Por su parte, los representantes de la afición se comprometen a colaborar con el club en el conocimiento y cumplimiento de estas condiciones, además de trabajar en la prevención y erradicación de comportamientos violentos, intimidatorios o discriminatorios.

Compromiso contra los cánticos que puedan generar sanciones

Otro de los puntos del acuerdo pasa por trabajar conjuntamente para prevenir y detener cánticos, expresiones o comportamientos que puedan incitar a la violencia o al odio. Las partes también buscarán evitar aquellas conductas que puedan provocar sanciones al Deportivo.