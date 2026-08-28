El Deportivo presenta una oferta para fichar al central Juan Jesus

Fernando Soriano busca poner la guinda al pastel en este mercado de verano con la contratación de un central experimentado. Y el candidato número uno para ello es el brasileño Juan Jesus. Según periodistas italianos especializados en mercado como Gianluca Di Marzio, el conjunto coruñés ya ha presentado una oferta al futbolista.

Según esa información el central estaría decidiendo entre la propuesta del conjunto coruñés y ofertas que le han llegado desde su país. En caso de lograr incorporar a este futbolista, el Dépor estaría firmando a un jugador con una gran carrera en la Serie A italiana.

A sus 35 años, Juan Jesus llegaría tras cinco temporadas en el Nápoles donde logró el Scudetto en dos ocasiones y una Supercopa. Sin ser un titular indiscutible, sí ha sido un jugador muy utilizado por los diferentes técnicos del conjunto napolitano. Antes había militado otras cinco temporadas en la Roma y cinco en el Inter de Milán. Hablamos por tanto de un futbolista acostumbrado a jugar en la élite.

Mientras el club trata de cerrar esa incorporación también se trabaja en la salida de futbolistas. La operación salida se ha atascado más de lo deseado pero jugadores como Eric Puerto, Barcia, Jurado y Patiño deben resolver su futuro. Desde Portugal se habla de una posible llegada al Peñafiel, club vinculado con el Deportivo, mientras que en el caso de Barcia, el central cuenta con un importante interés de varios equipos de Segunda División. A falta de cinco días para el cierre de mercado, el Dépor acelera las operaciones abiertas.