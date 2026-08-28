El Deportivo y sus peñas acercan posturas: la tregua, cercana

El Deportivo y las peñas deportivistas han avanzado hacia un entendimiento tras la reunión mantenida este viernes, en la que ambas partes han tratado de reconducir las diferencias surgidas a raíz de la normativa que había generado malestar entre distintos colectivos de aficionados.

El encuentro ha permitido rebajar la tensión y abrir una nueva etapa de diálogo entre el club y su masa social. Las condiciones incluidas en el documento que había provocado las críticas quedarán sin efecto, mientras ambas partes trabajarán ahora en la elaboración de unas nuevas pautas que permitan establecer un marco común para el funcionamiento de las peñas.

La situación había generado preocupación en el entorno blanquiazul durante las últimas semanas. Desde el Deportivo ya habían reconocido la necesidad de hacer autocrítica en la gestión de la comunicación de estas medidas. El director de Medios de la entidad, José Manuel García, explicó durante la semana que el club entendía que la normativa no había sido trasladada de la manera adecuada.

El objetivo ahora es que el desencuentro quede atrás. Riazor recibirá este domingo al Valencia en una cita en la que el deportivismo pretende recuperar la imagen de una grada completamente volcada con el equipo.

La voluntad expresada por ambas partes pasa por recuperar la normalidad y evitar que el conflicto termine afectando al ambiente alrededor del Deportivo. En esa línea se había pronunciado también Juan Carlos Escotet, presidente del club, que había trasladado a sus responsables la necesidad de buscar un acuerdo y rebajar el conflicto.

El entendimiento alcanzado supone así un primer paso para recuperar la paz social en el entorno del Deportivo, aunque todavía queda por concretar el contenido de las nuevas normas que regularán la relación entre la entidad y los colectivos de aficionados.