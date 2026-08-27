Oficial: Adama Traoré ya es nuevo jugador del Deportivo

Adama Traoré ya es nuevo jugador del Deportivo. El futbolista ha llegado hace tan solo unos minutos al aeropuerto de Santiago de Compostela y durante el viaje el club anunciaba su contratación oficial como nuevo jugador deportivista hasta 2028. Traoré se convierte en el octavo fichaje del equipo en su regreso a la máxima categoría.

Antes de ese anuncio oficial era el propio Aubameyang el que daba la bienvenida al nuevo jugador del Deportivo. A sus 30 años llega tras una trayectoria muy interesante en la Premier League y el fútbol internacional. Formado en las categorías inferiores del Barcelona, Adama debutó con 17 años en el primer equipo. Ante la gran competencia existente, el futbolista decidió continuar con su carrera en Inglaterra. Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, Fulham y West Ham. En total ha disputado 271 partidos en Premier con 14 goles y 27 asistencias. La temporada pasada disputó 24 partidos en liga y 4 en FA Cup. Cuenta con experiencia en Europa y fue internacional absoluto con la selección española.

La llegada de Adama completa la nómina de jugadores de banda y ataque. Ahora toca esperar para ver si el club todavía tiene margen de maniobra para incorporar algún futbolista más antes del cierre del mercado el próximo martes 1 de septiembre. Además la dirección deportiva trabaja en la operación salida. Ahí aparecen tres nombres como son Barcia, Patiño y Jurado.

El jugador empezará a trabajar con el resto de compañeros para intentar estar a disposición de Antonio Hidalgo lo más pronto posible. Sin embargo, llega sin entrenamientos ya que se encontraba como agente libre. Adama coincidió con Aubameyang en el Barcelona y se reencontrarán seis temporadas después.