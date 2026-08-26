El Dépor ya tiene nuevo fichaje: Adama Traoré llega este miércoles a A Coruña

Adama Traoré aterrizará a última hora de esta noche en el aeropuerto de Alvedro y se convertirá en el octavo fichaje del Deportivo en este mercado veraniego. Tras varias semanas de negociación, club y futbolista han llegado a un acuerdo definitivo.

De esta manera la dirección deportiva refuerza una de las demarcaciones que tenía marcadas en rojo dentro de la configuración de plantilla. Traoré llega libre tras finalizar su larga trayectoria en la Premier League. Tras once temporadas en la máxima categoría del fútbol británico el extremo regresa a la liga española.

Adama fue canterano del Barcelona, club con el que debutó con 17 años en el primer equipo. La falta de minutos le llevó a Reino Unido donde militó en Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, Fulham y West Ham.

En el Deportivo compartirá de nuevo vestuario con Aubameyang. Ambos militaron en el Barcelona en la segunda vuelta de la temporada 21-22. La idea de Adama iba encaminada a seguir en la Premier pero finalmente ha aceptado la propuesta de un Dépor que le permite regresar a la Primera División.

Ahora falta por saber si el Dépor tiene margen para afrontar alguna operación más de entrada antes de la finalización del periodo de fichajes. Además la dirección deportiva debe resolver algunas salidas como las de Barcia, Jurado o Patiño.