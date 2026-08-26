El Dépor se abre al diálogo tras la polémica por las medidas en Marathón Inferior: "No se comentaron todo lo bien que nos gustaría"

El RC Deportivo abrirá una mesa de diálogo con la afición con el objetivo de solucionar la situación tensa que se vive en Marathón Inferior. Así lo han anunciado este miércoles, 26 de agosto, en una rueda de prensa celebrada en el Dépor Training Center de Abegondo.

La respuesta del club blanquiazul llega después de que ayer por la tarde la Federación de Peñas publicase en redes sociales un comunicado indicando que se mantendría la huelga el próximo partido el domingo con camisetas naranjas al no recibir respuesta por parte del Dépor para realizar una reunión.

Durante ella, comparecieron el Director de Medios, José Manuel García; el responsable del Departamento Jurídico, Santiago Liste; y el Director de Seguridad, Jesús Blanco, para aclarar las tensiones sociales que existen actualmente entre club y afición. "No se comentaron todo lo bien que nos gustaría", reconocen.

El club reconoce así que la comunicación de las medidas adoptadas en Marathón Inferior no fue la adecuada. José Manuel García explicaba que llevan "semanas tratando de entender" la situación y escuchando a aficionados de distintos perfiles antes de dar este paso. "Todos merecen ser escuchados y tenidos en cuenta", afirmaba el director de Medios, que insistió en que el objetivo es encontrar una solución que permita recuperar la normalidad y el buen funcionamiento del Dépor.

La mesa de diálogo estará formada por representantes de Marathón Inferior, de las peñas y del propio Dépor. Asimismo el club confirmaba que, por el momento, no hay una fecha establecida para su celebración, aunque esperan cerrarla cuanto antes. La intención es que sea un espacio de trabajo en el que todas las partes puedan abordar y expresar sus puntos de vista y llegar a un acuerdo.

"Va a ser una mesa de diálogo en la que buscaremos el objetivo común, somos todos deportivistas con el objetivo de que al Dépor le vaya lo mejor posible haciendo que todos los pilares encajen", señalaba García.

Medidas adoptadas en Marathón Inferior

El Deportivo, no obstante, mantiene que las medidas adoptadas en Marathón Inferior responden a una necesidad normativa. En este sentido, Santiago Liste defendió que el club no pretende "criminalizar" a la afición, sino "individualizar en hechos concretos" las posibles conductas sancionables.

El responsable jurídico recordó que el Deportivo se encuentra entre los clubes que más sanciones acumularon la pasada temporada y señaló el impacto que estas tienen para la entidad: "Si nosotros no tomamos medidas el club es sancionado".

El club también quiso explicar por qué las medidas se concentran en Marathón Inferior indicando que en las diferentes sanciones -impuestas por la Liga- se hace referencia a esa zona y que ese es el motivo por el que las condiciones específicas se han aplicado allí y no en el resto del estadio.

Por su parte, Jesús Blanco, director de Seguridad, aclaró que los sistemas de videovigilancia utilizados para controlar lo que sucede en las gradas vienen implantados por la Liga y no por el propio Dépor.

El Dépor también descartó la creación de una grada de animación, al considerar que esta fórmula supondría unas condiciones todavía más restrictivas. Aunque, confirma que seguirán trabajando en mejorar el estadio de Riazor con un plan que contempla tanto las zonas VIP como mejoras en el resto del estadio: "La intención es hacer crecer el estadio, sin priorizar a ningún tipo de aficionado".

"Más que líneas rojas son objetivos", resumió García en lo referido a los límites que el Deportivo está dispuesto a establecer en la negociación. La prioridad, según el club, será garantizar el cumplimiento de las normas y evitar sanciones que puedan terminar afectando a la institución o a los propios aficionados.