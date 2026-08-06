Fiorentina 1 - Deportivo 1: La Fiore perdona y Nsongo iguala en el descuento

Fiorentina y Deportivo empataron a uno en un amistoso en el que los italianos merecieron más. El Dépor mejoró en el tramo final gracias al empuje y las ganas de Kevin Sánchez y un gol con mucha fortuna de Nsongo Bil cuando el cronómetro marcaba el minuto noventa.

Hidalgo apostó por un once formado por Ferllo, Ximo, Noubi, Ede, Quagliata, Gijselhert, Riki, Noé, Luismi, Zaka y Auba. El equipo no encontró fluidez en ningún momento, aunque el partido estuvo marcado por el mal estado del terreno de juego y las pausas por los problemas de iluminación en la ciudad deportiva de la Fiorentina. Los coruñeses no se encontraban cómodos ante una Fiore que pronto empezó a generar peligro.

Muchas de las ocasiones llegaron por la falta de contundencia en los centros o acciones a balón parado. Y tras un primer aviso llegaría el gol de Cher Ndour que con una gran volea superaba a Ferllo. Noubi y Ede iban bien al corte pero naufragaban en acciones con balones sueltos en el área tras centro. El conjunto italiano pudo ampliar su renta pero el palo lo evitó.

En clave Dépor lo más destacado era el empuje de Quagliata por la banda izquierda. El italiano creció con el paso de los minutos y fue el más destacado al encontrar hueco por su zona para colocar centros constantes al área. Sin embargo en ningún momento encontró rematador. Hidalgo no estaba cómodo en la banda y pedía un poco más a los suyos. Sin embargo entre la pausa de hidratación y el parón por el fallo de iluminación paró por completo el ritmo de un partido bastante espeso en líneas generales.

Así se llegaba al descanso del encuentro. Tras la reanudación, Villares sustituía a Noé. El de Vilalba se situó en banda izquierda y dio más equilibrio a su equipo. Aunque el esfuerzo en defensa seguía intacto, la escasez de ocasiones en ataque dejaba la imagen de equipo plano. El siguiente cambio fue el de Kevin por Auba, que se retiraba tras recibir un golpe minutos atrás. El canterano entró con muchas ganas y en pocos minutos se convirtió en el jugador más destacado. Su fluidez y movimientos coincidieron con los mejores minutos de los herculinos. De hecho, en una acción por banda izquierda ponía un gran centro para Villares, cuyo remate de cabeza se estrellaba en el larguero.

Parecía que el Dépor quería más, pero en el minuto 75 llegaron ocho cambios de una tirada y el ritmo se frenó de nuevo. La Fiore realizó los mismos, pero en diferentes tandas y el partido tenía pausas constantes. Lo siguió intentando Kevin, que estaba muy activo. Una buena presión forzaba al defensa a ceder a su portero, que cogió la pelota con la mano y el colegiado señaló cesión. Un disparo potente de Bil se colaba en la meta italiana tras tocar en un defensa viola. El Dépor sacaba petróleo de un encuentro en el que tan solo tuvo ese disparo entre palos.

El choque se calentó en los últimos minutos y los italianos se fueron a por Kevin al que recriminaron en varias acciones. El colegiado no alargó más el choque y el amistoso finalizaba con empate a uno en el marcador. El Dépor seguirá con su concentración en Italia y el sábado disputará un nuevo encuentro.