Xoel López adelantará este jueves el título del nuevo himno del Dépor

Este jueves el deportivismo conocerá más detalles sobre el nuevo himno del Dépor. Compuesto por Xoel López, el propio artista será el encargado de desvelar el título de la canción y también quiénes serán sus colaboradores, con vinculación a la música tradicional y a la cultura coruñesa. Será en una rueda de prensa convocada para mañana a las 11:00 horas en el Teatro Colón.

El cantante coruñés, reconocido seguidor del club, es el responsable de la nueva música del Deportivo que presenta este año por su 120 aniversario.

La letra es todavía desconocida, pero la canción tendrá referencias a la trayectoria y logros del equipo blanquiazul, sus símbolos más importantes, sus valores y también guiños a la actualidad.

El objetivo del club es que este nuevo himno se convierta en un elemento de unión para el deportivismo, capaz de conectar generaciones.

Rodaje del videoclip

Paralelamente, este jueves comenzará también el rodaje del videoclip por algunos de los lugares más reconocidos y emblemáticos de la urbe herculina como la coraza de Riazor y Orzán o la Marina.

En el vídeo, la afición blanquiazul tendrá un papel fundamental. Por eso, el club está buscando figurantes.

Concretamente, el Dépor ha querido invitar a jugadores, familias, entrenadores y personas de todas las edades vinculadas a distintos clubs de la ciudad a participar en la grabación del videoclip. Todos ellos compondrán una marea blanquiazul, con el único requisito de ir vestidos como un día de fútbol en Riazor, con la camiseta, la bufanda o banderas del equipo.

El rodaje con los figurantes se desarrollará entre la tarde de este jueves 30 de julio y las mañanas del sábado 1 de agosto y domingo 2 de agosto.