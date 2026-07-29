El Real Madrid abre el plazo para que sus socios compren entradas del Teresa Herrera ante el Dépor

Los preparativos para una nueva edición del Trofeo Teresa Herrera continúan avanzando. El Real Madrid ha comunicado a sus socios que ya pueden solicitar entradas para el duelo que disputará frente al Deportivo en el estadio de Riazor el próximo miércoles 12 de agosto, a las 21:00 horas, en un encuentro que servirá como uno de los grandes atractivos de la pretemporada.

El club madrileño ha informado a sus abonados, a través de un correo electrónico, de que podrán adquirir una localidad por 30 euros, con un límite de una entrada por carné. El plazo para realizar la solicitud permanecerá abierto hasta este viernes 31 de julio.

Mientras tanto, en A Coruña sigue pendiente el anuncio del Deportivo sobre la venta de entradas para el público general. Los más de 26.000 socios que ya han renovado su abono para la temporada 2026-27 tendrán acceso incluido al encuentro, que supondrá el último ensayo de los de Antonio Hidalgo antes del inicio oficial de la competición.

El partido apunta a registrar una gran entrada en Riazor, en una jornada que además coincidirá con el esperado eclipse solar. Antes de recibir al Real Madrid, el conjunto blanquiazul afrontará varios compromisos amistosos y una gira por Alemania e Italia para completar su preparación estival.

La edición de este año será presentada este viernes, cuando el Deportivo y el Ayuntamiento de A Coruña darán a conocer todos los detalles del torneo. Además del enfrentamiento entre el conjunto coruñés y el Real Madrid, el programa incluirá el Teresa Herrera femenino, que se disputará el jueves 13 de agosto frente al FC Porto.

El cartel también volverá a completarse con el Mini Teresa Herrera, que este año incorporará por primera vez la categoría alevín, tanto masculina como femenina. Las finales enfrentarán al Dépor y al Victoria en alevín masculino, al Oza Juvenil y al Victoria en alevín femenino, al Dépor y al Atlético Coruña Montañeros en benjamín masculino y al Calasanz y al Victoria en prebenjamín masculino.

Primeras actuaciones en la Torre de Marathón

Además, esta mañana se han podido ver las primeras actuaciones en la Torre de Marathón, un elemento que el club va a restaurar e incorporar al tour que ejecuta con la puesta en marcha del museo. Durante la mañana se ha vallado perimetralmente la zona y se ha visto a los primeros obreros. La intención es que este elemento pase a incorporarse al conjunto museístico, construyendo un mirador que permita tener una vista privilegiada del estadio desde las alturas.