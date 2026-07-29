El Deportivo se lanza a por Angeliño

El acuerdo entre jugador y club es total y el Dépor trata de cerrar un acuerdo con la Roma tal y como afirman varios medios italianos

Angeliño está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Deportivo. El objetivo número uno del club para la demarcación de lateral izquierdo desde el inicio de mercado está cerca de regresar a casa. El acuerdo entre club y jugador es total y la entidad herculina trata de cerrar el acuerdo definitivo con la Roma tal y como ha adelantado el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano.

A pesar de la gran cantidad de nombres que se han vinculado con el club para esa demarcación como Álex Moreno, Alberto Moreno o Abel Bretones, el club habría conseguido avanzar en la negociación deseada después de que Gasperini no cuente con el jugador de Coristanco para esta temporada. De esta forma el conjunto blanquiazul cerraría el lateral izquierdo con la pareja formada por Quagliata y Angeliño.

El futbolista gallego nunca ha ocultado su deseo por volver a casa. A sus 29 años cuenta con una gran trayectoria en el fútbol europeo después de que el City apostara por él cuando sólo tenía 17 años. El de Coristanco ha militado además en el Girona, Mallorca, Nac Breda, PSV, Red Bull Leipzig, Hoffenheim, Galatasaray y Roma, equipo en el que ha permanecido los dos últimos años y medio.

La posible llegada de Angeliño ha generado una gran expectación en la afición del Dépor aunque el jugador ha atravesado una temporada complicada a causa de las lesiones. A pesar de ello el Dépor logra ganar experiencia de un futbolista que ha competido bien en Champions y en varias de las ligas más competitivas de Europa.