Cerca de 1.000 abonados del Depor renuevan en Marathon Inferior con las nuevas condiciones

Las nuevas condiciones para los abonados de Marathon Inferior ya han comenzado a aplicarse con el inicio de la campaña 2026/27 y, pese al rechazo mostrado por parte grande de la afición, cerca de 1.000 abonados de esa grada ya han completado su renovación aceptando el nuevo sistema, según datos al mediodía de hoy.

La principal novedad pasa por la identificación obligatoria de todos los abonados de Marathon Inferior. A ello se suma el carácter personal e intransferible del carné y un compromiso mínimo de asistencia, tres medidas que el club considera necesarias para responder al aumento de las sanciones disciplinarias acumuladas en los últimos años.

Para tratar de equilibrar esta situación con las protestas de los aficionados, ha habilitado un sistema híbrido en el que el abonado de Marathon Inferior debe subir el anverso del DNI a la plataforma electrónica y firmar los compromisos.

El origen

El origen de estos cambios se encuentra en los numerosos expedientes abiertos por los cánticos recogidos en las actas de los directores de partido de LaLiga. Según los datos públicos, las propuestas de sanción acumuladas rondan ya los 200.000 euros, una cantidad que todavía podría aumentar porque parte de los procedimientos siguen pendientes de resolución o reducirse de prosperar las alegaciones que el club presenta por defecto según recibe las mismas.

Más allá del impacto económico, la preocupación reside en el escenario disciplinario al que se enfrenta el Deportivo. Actualmente existen dos apercibimientos, uno relacionado con Marathon Inferior y otro con el conjunto del estadio, por lo que futuras reincidencias podrían traducirse en cierres parciales o incluso totales de Riazor.

El fin del anonimato en la grada

El eje central del nuevo modelo consiste en acabar con el anonimato dentro de Marathon Inferior.

A partir de esta temporada, cada localidad deberá estar vinculada a una persona concreta, de forma que, si se produce una conducta sancionable, pueda identificarse al responsable individual y no recaiga toda la responsabilidad sobre el organizador del encuentro.

Para ello, los abonos serán personales e intransferibles y será necesario facilitar el anverso del DNI para completar el proceso de identificación.

La medida no implica un mayor control sobre los aficionados por el mero hecho de ocupar esa grada, sino que busca que cualquier posible infracción pueda atribuirse a quien realmente la cometa y no al conjunto de los abonados de Marathon Inferior. No está previsto un control en cada partido de la identidad de cada asistente, sino su realización de forma aleatoria.

¿Por qué toda la grada?

Una de las cuestiones que más debate ha generado es que las nuevas condiciones afecten a toda Marathon Inferior y no únicamente a la zona situada tras las pancartas de animación.

La explicación radica en que la configuración actual de la grada impide crear un sector independiente sin acometer importantes obras en accesos, baños y otros servicios, por lo que las medidas se aplicarán a todos los abonados de ese fondo.

Por el contrario, el modelo no se trasladará al resto del estadio al venir reflejado en los expedientes disciplinarios que los hechos sancionados se concentran de forma reiterada en Marathon Inferior.

Asistencia obligatoria o liberación del asiento

Las nuevas condiciones también introducen un compromiso mínimo de asistencia.

Los abonados deberán acudir al estadio o liberar su localidad en 15 de los 19 partidos de Liga. El objetivo es evitar una situación repetida durante la pasada temporada, cuando numerosos encuentros registraron el cartel de entradas agotadas mientras quedaban vacíos entre 2.000 y 2.500 asientos de media.

El sistema permitirá liberar la localidad cuando el abonado no pueda asistir, aunque en el caso de Marathon Inferior esos asientos no volverán a ponerse a la venta.

La campaña avanza

Pese a la polémica generada por las nuevas condiciones y la manifestación prevista para esta tarde a las 20:00, el proceso de renovación continúa avanzando. Cerca de 1.000 abonados de Marathon Inferior ya han renovado aceptando el nuevo modelo, una cifra que ha ido creciendo desde el inicio de la campaña y que sitúa a esa grada en pleno proceso de adaptación al nuevo sistema.

En el conjunto del estadio, el ritmo de renovaciones se mantiene en niveles similares al de la pasada temporada. La campaña conserva las bonificaciones para alrededor del 40% de los abonados, incorpora la posibilidad de contratar el suplemento para seguir al Deportivo ABANCA y al Fabril sin necesidad de disponer de un asiento del primer equipo masculino y mantiene un límite aproximado de 27.500 socios antes de abrir el periodo de cambios de localidad y nuevas altas.