El Deportivo presenta su segunda equipación para la temporada 26-27

El Deportivo ha presentado este martes su segunda equipación para la temporada 2026-27. El anuncio oficial ha llegado esta mañana, a las 12:00 horas, a través de sus redes sociales, poco más de una semana después de lanzar su primera equipación, ya bajo el sello de Nike.

Se trata de la primera vez que el club lanza una segunda equipación junto a Nike, la marca deportiva que vestirá al Dépor durante las próximas cinco temporadas. Ya está disponible a la venta online y en las DeporTiendas, con un precio de 89,99 euros.

La camiseta rompe con los colores habituales a los que el Deportivo suele recurrir en sus segundas equipaciones: predomina el color negro. Además, en las mangas, el cuello y el escudo destacan detalles en un tono azul difuminado.

En las fotografías de la presentación se puede ver cómo el club juega con los colores negro y azul y con la iluminación para presentar la equipación. Además, acompañan la publicación con el mensaje: "Un futuro con identidade".

𝒰𝓃 𝒻𝓊𝓉𝓊𝓇𝑜 𝒸𝑜𝓃 𝒾𝒹𝑒𝓃𝓉𝒾𝒹𝒶𝒹𝑒.



Segunda equipación 26/27.



💻 Xa dispoñible nas Depor Tendas e online. pic.twitter.com/pSrBLHKPK9 — RC Deportivo (@RCDeportivo) July 14, 2026

Al igual que ocurrió con la primera equipación, se trata de la segunda camiseta oficial en la que aparecen el nuevo escudo y el nuevo nombre del club: Real Club Deportivo de A Coruña. La publicidad aparece integrada en el diseño y el escudo que se muestra en las fotografías parece ir prensado. Además, en la web del club ya se ha presentado la camiseta de portero. A diferencia de la de los jugadores, cuenta con rayas negras que se combinan con tonos azules y negros, y el escudo aparece con sus colores habituales, sin el relieve en color azul.

Próximamente se dará a conocer la tercera equipación. Por el momento se desconocen los colores elegidos, pero todo apunta a que como viene siendo habitual estará relacionada con Galicia y los colores de la bandera gallega.