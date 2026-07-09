El Deportivo jugará el Teresa Herrera ante el Real Madrid el día del eclipse de sol

El Deportivo ha confirmado este jueves una información que Quincemil adelantó el pasado mes de abril. El conjunto blanquiazul disputará el Teresa Herrera ante el Real Madrid. El choque se jugará el miércoles 12 de agosto a las 21 horas. Por su parte el Dépor Abanca hará lo propio un día más tarde, el jueves 13 de agosto ante el Porto a las 17 horas.

El choque llega la misma semana en que el Deportivo debutará en Liga ante el Elche en Riazor. La hora del partido casi coincide con el eclipse de sol que se podrá ver en A Coruña.

De hecho el Concello ha querido concretar a través de un tweet que preparará un dispositivo especial: "El Concello activará un dispositivo especial dada la coincidencia con el eclipse de Sol para garantizar el correcto desarrollo de los dos eventos. Los hoteles de A Coruña rozan el lleno ante un evento que ha generado una gran expectación".

Por primera vez en la historia el Teresa Herrera masculino y femenino se disputarán en diferentes días. El Dépor Abanca tendrá que esperar al jueves 13 de agosto para disputar su encuentro ante el Porto Femenino. El conjunto coruñés anunció esta misma semana el nombre del nuevo entrenador que finalmente será Alberto Rodríguez, una persona que ya formaba parte del cuerpo técnico de Fran Alonso.