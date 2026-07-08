El Deportivo sube el precio de los abonos en su regreso a Primera: de 320 a 800 euros por renovar

El Deportivo ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026-2027. En un amplio dossier donde se exponen las ventajas que ofrece hacerse socio del conjunto coruñés, los precios aparecen al final del mismo. Los abonos sufren una importante subida de precios y oscilan entre los 320 de Pabellón Inferior a los 880 de Tribuna Superior.

En cuanto a las altas nuevas el precio más barato es de 380 euros mientras que el más caro asciende a 1060 euros. Entre las opciones que ofrecen descuentos aparece diversidad funcional y mayores de 65 años, sub 15 y ADN Blanquiazul sub 15.

El club explica que entre las ventajas que ofrece el nuevo abono aparecen: el abono digital, número de antigüedad, asistir a todos los encuentros de liga y copa hasta los cuartos de final, descuentos del 10% en la tienda, tarifa especial en el museo, experiencias y acciones especiales del club, liberar el asiento y por 40 euros más ver los partidos de Fabril y Femenino, con 20 euros cada uno aunque existe un pack especial que incluye a los dos por 35 euros.

Además el club ha creado el Dépor JR una categoría que sustituye al Nen@ Dépor. La categoría está pensado para que los más pequeños mantengan su antigüedad y ventajas específicas. Además para el resto de aficionados se crea el Deportivista y Deportivista +, dos modalidades que no ofrecen localidad fija.

Novedades del Deportivo Deportivo de A Coruña

Además los socios deberán acudir o liberar su asiento en un mínimo de 15 de los 19 partidos de liga. Los socios tienen de plazo hasta el 26 de julio para renovar su abono y a partir del 27 será liberado para cambios de asiento. Entre el 29 de julio y 12 de agosto, habrá cambio de modalidad y de asiento y las altas nuevas quedarán condicionadas a los asientos libres que puedan quedar tras todo este proceso.

Todos los abonados del Deportivo podrán renovar su abono de manera online a excepción de los de Marathon Inferior, que tendrán que hacerlo de manera presencial.

Modalidades y ventajas Deportivo de A Coruña

Precios de los abonos del Deportivo de A Coruña para la temporda 2026-2027

Esta es la tabla con todos los precios de los abonos del Deportivo para la temporada 26-27