El Dépor abrirá un sports bar en los bajos del estadio de Riazor

El Dépor continúa sumando novedades en el estadio de Riazor. Después de que ayer se confirmara la reforma de la Torre de Marathón, este miércoles ya se podía ver montada en los bajos del estadio su nueva propuesta hostelera.

Se trata de un sports bar y café con el nombre de 1906 café en honor al año de fundación del club del que este 2026 se celebra el 120 aniversario.

Está situado en la calle Manuel Murguía, junto a la puerta 0 y el resto de entradas a la grada de Tribuna.

A solo unos metros, junto a la propia playa de Riazor, el club blanquiazul tiene en marcha desde principios de mayo su Dé Beach Club, un pequeño espacio ubicado bajo las Esclavas, junto a los arcados de Riazor.

Esta otra propuesta hostelera acompañada de música cuenta con vistas al mar, como también lo hace el Playa Club. La histórica discoteca ha dejado de estar en manos del Grupo Pelicano, por lo que la gestión de este espacio concedido por el Concello regresa al Deportivo. Por el momento no se ha anunciado qué uso le dará el club a este icónico espacio.