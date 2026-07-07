Joselu Mato, muy cerca de regresar al Deportivo

El Deportivo aprieta en la configuración de su plantilla y está cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo definitivo con Joselu Mato. Tal y como ha podido confirmar Quincemil, el agente del futbolista y el club ultiman los detalles para su vuelta a Riazor tras poner fin a su etapa en el fútbol catarí.

El jugador gallego de 36 años despertó el interés de diferentes equipos de la liga española como Alavés o Getafe. Sin embargo, su deseo sería regresar a Galicia.

En su primera etapa en el Deportivo el delantero anotó cinco goles durante la temporada 2016-2017. A lo largo de su carrera ha militado en equipos españoles como Real Madrid, Alavés o Espanyol, en ingleses como Newcastle o Stoke y alemanes como Hoffenheim, Eintracht o Hannover.

Si nada se tuerce, Joselu volverá a vestir la camiseta del Deportivo en su regreso a la máxima categoría. De esta manera, ganaría en experiencia y veteranía en un puesto que cuenta con Nsongo Bil como único delantero con puesto asegurado en la plantilla. El club sigue pendiente de la situación de Zakaria Eddachouri, que cuenta con diferentes propuestas para salir del equipo coruñés.