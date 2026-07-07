El Deportivo traspasa a Luis Chacón al Valladolid

La historia entre Luis Chacón y el Deportivo llega a su fin. El futbolista gallego se marcha al Valladolid traspasado en una operación de la que ya se venía hablando desde hace semanas. Aunque el club no ha confirmado la cantidad desembolsada por el conjunto vallisoletano, las informaciones que llegan desde la ciudad castellana hablan de medio millón de euros.

El futbolista llegó al Deportivo en verano de 2024. Tras formarse en el Racing de Ferrol, el de Pontedeume destacó en el Arenteiro. Su buen hacer provocó que los herculinos le ofrecieran un contrato hasta 2028.

Sin hueco en el primer equipo, el atacante se marchó a la Cultural Leonesa, club con el que logró el ascenso a Segunda siendo una pieza fundamental. Sus doce goles ayudaron al equipo leonés a regresar al fútbol profesional.

Un verano más el Dépor optó por cederlo y regresó a la Cultural. Allí logró ocho goles en Segunda División aunque no consiguió evitar el descenso del equipo. Ahora llega a un Valladolid en el que el grado de exigencia será mayor. Los vallisoletanos tratarán de acercarse a la zona de playoff tras una mala temporada.

Chacón se marcha del Dépor sin llegar a debutar en partido oficial pero seguirá su carrera en el fútbol profesional con un largo contrato hasta 2031.