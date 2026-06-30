El Deportivo arrancará la temporada recibiendo al Elche en Riazor

El regreso del conjunto blanquiazul a la máxima categoría se producirá el fin de semana del 15 de agosto y el primer derbi será el 3 de enero en Balaídos ante el Celta. Los herculinos acabarán la competición visitando al Real Madrid

El Deportivo ya conoce el calendario de Primera División. Los coruñeses debutarán en Riazor ante el Elche el fin de semana del 15 de agosto. Los derbis ante el Celta se producirán en la jornada 18 y la 32. El encuentro de la primera vuelta será en Balaídos en el fin de semana del 3 de enero y en la segunda vuelta se jugará en Riazor el fin de semana del 18 de abril. Además, esta temporada se volverá a celebrar la jornada retro que será el 11 de abril en la visita del Deportivo al Sánchez Pizjuán. La temporada acabará el fin de semana del 30 de mayo con la visita del Deportivo al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid.

El acto comenzó con unas palabras de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en la que ensalzó el hecho de conocer los calendarios a 30 de junio, unos calendarios que se han realizado teniendo en cuenta diferentes condicionantes y que un año más volverán a ser asimétricos. Además hay diferentes fechas claves en el calendario como la disputa de la Final de la Copa del Rey que se celebrará el 24 de abril, mientras que la Supercopa será el 2 de febrero y habrá un largo parón por selecciones entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Tras ello se presentaron los calendarios de fútbol sala y después los de fútbol. Ahí apareció el Fabril que este año debutará en Primera Federación. La competición arrancará el último fin de semana de agosto y los blanquiazules visitarán el campo del Mérida. La última jornada será en casa ante el Mirandés, un equipo que la temporada pasada era rival del primer equipo en Segunda División.

El Dépor femenino arrancará la temporada también ese último fin de semana de agosto y las coruñesas empezarán en Riazor recibiendo al Sevilla. Con un proyecto nuevo y muy renovado el conjunto coruñés tratará de enganchar nuevamente a la afición en su tercera temporada seguida en la élite del fútbol femenino.

Este es el calendario del primer equipo del Deportivo:

Jornada 1: Deportivo - Elche

Jornada 2: Málaga - Deportivo

Jornada 3: Deportivo - Valencia

Jornada 4: Villarreal - Deportivo

Jornada 5: Getafe - Deportivo

Jornada 6: Deportivo - Sevilla

Jornada 7: Deportivo - Betis

Jornada 8: Real Sociedad - Deportivo

Jornada 9: Deportivo - Levante

Jornada 10: Atlético de Madrid - Deportivo

Jornada 11: Deportivo - Osasuna

Jornada 12: Espanyol - Deportivo

Jornada 13: Alavés - Deportivo

Jornada 14: Deportivo - Barcelona

Jornada 15: Racing de Santander - Deportivo

Jornada 16: Deportivo - Athletic

Jornada 17: Deportivo - Real Madrid

Jornada 18: Celta de Vigo - Deportivo

Jornada 19: Deportivo - Rayo Vallecano

Jornada 20: Betis - Deportivo

Jornada 21: Deportivo - Atlético de Madrid

Jornada 22: Osasuna - Deportivo

Jornada 23: Deportivo - Málaga

Jornada 24: Elche - Deportivo

Jornada 25: Deportivo - Real Sociedad

Jornada 26: Levante - Deportivo

Jornada 27: Deportivo - Getafe

Jornada 28: Barcelona - Deportivo

Jornada 29: Valencia - Deportivo

Jornada 30: Deportivo - Villarreal

Jornada 31: Sevilla - Deportivo

Jornada 32: Deportivo - Celta

Jornada 33: Athletic - Deportivo

Jornada 34: Deportivo - Racing de Santander

Jornada 35: Rayo Vallecano - Deportivo

Jornada 36: Deportivo - Alavés

Jornada 37: Deportivo - Espanyol

Jornada 38: Real Madrid - Deportivo