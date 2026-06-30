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El Deportivo arrancará la temporada recibiendo al Elche en Riazor
El regreso del conjunto blanquiazul a la máxima categoría se producirá el fin de semana del 15 de agosto y el primer derbi será el 3 de enero en Balaídos ante el Celta. Los herculinos acabarán la competición visitando al Real Madrid
El Deportivo ya conoce el calendario de Primera División. Los coruñeses debutarán en Riazor ante el Elche el fin de semana del 15 de agosto. Los derbis ante el Celta se producirán en la jornada 18 y la 32. El encuentro de la primera vuelta será en Balaídos en el fin de semana del 3 de enero y en la segunda vuelta se jugará en Riazor el fin de semana del 18 de abril. Además, esta temporada se volverá a celebrar la jornada retro que será el 11 de abril en la visita del Deportivo al Sánchez Pizjuán. La temporada acabará el fin de semana del 30 de mayo con la visita del Deportivo al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid.
El acto comenzó con unas palabras de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en la que ensalzó el hecho de conocer los calendarios a 30 de junio, unos calendarios que se han realizado teniendo en cuenta diferentes condicionantes y que un año más volverán a ser asimétricos. Además hay diferentes fechas claves en el calendario como la disputa de la Final de la Copa del Rey que se celebrará el 24 de abril, mientras que la Supercopa será el 2 de febrero y habrá un largo parón por selecciones entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.
Tras ello se presentaron los calendarios de fútbol sala y después los de fútbol. Ahí apareció el Fabril que este año debutará en Primera Federación. La competición arrancará el último fin de semana de agosto y los blanquiazules visitarán el campo del Mérida. La última jornada será en casa ante el Mirandés, un equipo que la temporada pasada era rival del primer equipo en Segunda División.
El Dépor femenino arrancará la temporada también ese último fin de semana de agosto y las coruñesas empezarán en Riazor recibiendo al Sevilla. Con un proyecto nuevo y muy renovado el conjunto coruñés tratará de enganchar nuevamente a la afición en su tercera temporada seguida en la élite del fútbol femenino.
Este es el calendario del primer equipo del Deportivo:
Jornada 1: Deportivo - Elche
Jornada 2: Málaga - Deportivo
Jornada 3: Deportivo - Valencia
Jornada 4: Villarreal - Deportivo
Jornada 5: Getafe - Deportivo
Jornada 6: Deportivo - Sevilla
Jornada 7: Deportivo - Betis
Jornada 8: Real Sociedad - Deportivo
Jornada 9: Deportivo - Levante
Jornada 10: Atlético de Madrid - Deportivo
Jornada 11: Deportivo - Osasuna
Jornada 12: Espanyol - Deportivo
Jornada 13: Alavés - Deportivo
Jornada 14: Deportivo - Barcelona
Jornada 15: Racing de Santander - Deportivo
Jornada 16: Deportivo - Athletic
Jornada 17: Deportivo - Real Madrid
Jornada 18: Celta de Vigo - Deportivo
Jornada 19: Deportivo - Rayo Vallecano
Jornada 20: Betis - Deportivo
Jornada 21: Deportivo - Atlético de Madrid
Jornada 22: Osasuna - Deportivo
Jornada 23: Deportivo - Málaga
Jornada 24: Elche - Deportivo
Jornada 25: Deportivo - Real Sociedad
Jornada 26: Levante - Deportivo
Jornada 27: Deportivo - Getafe
Jornada 28: Barcelona - Deportivo
Jornada 29: Valencia - Deportivo
Jornada 30: Deportivo - Villarreal
Jornada 31: Sevilla - Deportivo
Jornada 32: Deportivo - Celta
Jornada 33: Athletic - Deportivo
Jornada 34: Deportivo - Racing de Santander
Jornada 35: Rayo Vallecano - Deportivo
Jornada 36: Deportivo - Alavés
Jornada 37: Deportivo - Espanyol
Jornada 38: Real Madrid - Deportivo