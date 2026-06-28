Últimas 48 horas de relación entre Dépor y Kappa: Nike apunta a ser el nuevo proveedor técnico

El Real Club Deportivo de A Coruña afronta este martes 30 de junio un nuevo cambio en su área de material deportivo tras la finalización del contrato con Kappa, que ha sido su proveedor técnico durante las últimas cinco temporadas, desde el verano de 2021.

El acuerdo entre ambas partes llegará a su fin después de cinco años en los que la firma italiana ha vestido al primer equipo y resto de estructura, y ha gestionado también las Dépor Tiendas del club (Riazor, Marineda City, calle Real y web), un área estratégica en la explotación de la marca deportivista.

El final de esta relación supone la apertura de una nueva etapa en la que, según todas las previsiones, el Deportivo cambiará de proveedor técnico a partir de la próxima temporada. Aunque el club no lo ha confirmado oficialmente, todo apunta a que la nueva marca será Nike.

El posible acuerdo supondría un giro relevante en la estrategia comercial del club, que pasaría a trabajar con una de las grandes multinacionales del sector deportivo en un modelo de relación más directo.

Múltiples proveedores a lo largo de la historia

La relación del Deportivo con las marcas deportivas ha evolucionado notablemente a lo largo de su historia. Desde los primeros años con equipaciones sin identidad fija hasta la consolidación del azul y blanco como señas de identidad, el club ha pasado por múltiples fabricantes y diseños que han marcado distintas etapas.

En las últimas décadas, firmas como Adidas, Joma, Canterbury, Lotto, Macron o la propia Kappa han vestido al conjunto coruñés, acompañando momentos deportivos clave, desde finales de Copa del Rey hasta la participación en competiciones europeas.

En este contexto, el fin del ciclo con Kappa se interpreta como el cierre de una etapa de transición y el inicio de otra que podría reforzar la proyección internacional del club tanto en lo deportivo como en lo comercial.