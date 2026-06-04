Así será la investigación de la RFEF por la invasión de campo de Riazor tras el Dépor-Las Palmas

El partido entre el Deportivo y Las Palmas todavía no ha cerrado todos sus capítulos. Después de que miles de aficionados invadiesen el césped de Riazor tras el encuentro, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha acordado la apertura de un expediente extraordinario para analizar lo sucedido y determinar si procede la imposición de alguna sanción.

La decisión llega tras la denuncia presentada por LaLiga y las alegaciones remitidas por el Deportivo, documentos que ahora pasarán a formar parte de una investigación que se desarrollará conforme al procedimiento extraordinario previsto en la normativa disciplinaria federativa.

El primer paso será el nombramiento de un instructor, que deberá ser licenciado o graduado en Derecho y que será el encargado de dirigir toda la investigación. En determinados casos también puede designarse un secretario que asista durante la tramitación del expediente.

Desde el momento de su nombramiento, las partes dispondrán de tres días hábiles para plantear una posible recusación si consideran que concurre alguna causa que pueda afectar a su imparcialidad.

A partir de ahí, el instructor tendrá amplias facultades para recopilar pruebas y esclarecer los hechos ocurridos en Riazor. Entre otras actuaciones, podrá solicitar informes, analizar imágenes de televisión y seguridad, recabar documentación adicional o tomar declaración a las personas que considere necesarias para determinar qué sucedió y si hubo incumplimientos de la normativa disciplinaria.

La fase probatoria podrá prolongarse entre cinco y quince días hábiles. Durante ese periodo, tanto el club como las partes interesadas tendrán la posibilidad de aportar pruebas propias o solicitar la práctica de nuevas diligencias. La normativa permite que los testimonios se realicen incluso por escrito cuando el instructor lo considere oportuno.

En un plazo máximo de un mes desde la apertura del procedimiento, el instructor deberá adoptar una de dos decisiones: proponer el archivo del expediente si entiende que no existen responsabilidades disciplinarias o formular un pliego de cargos. Este documento recogerá los hechos que considere acreditados, las posibles infracciones cometidas y las sanciones que podrían imponerse.

Si se llega a esa fase, el Deportivo dispondrá de diez días hábiles para presentar alegaciones y defender su posición antes de que el expediente sea remitido al órgano encargado de dictar la resolución definitiva.

La decisión final corresponderá nuevamente al Comité de Disciplina, que contará con un plazo máximo de diez días hábiles para resolver una vez recibido el expediente completo. La resolución deberá especificar los hechos considerados probados, la infracción apreciada y, en su caso, la sanción impuesta, además de indicar los recursos que puedan presentarse contra ella.

Todas las resoluciones sancionadoras son publicadas posteriormente por la RFEF en su página web, aunque no producen efectos hasta que son notificadas formalmente a los interesados.

Por el momento, la apertura del expediente extraordinario no implica ninguna sanción para el Deportivo, sino únicamente el inicio de una investigación formal destinada a esclarecer las circunstancias de la invasión de campo registrada en Riazor tras el encuentro frente a Las Palmas.