¿Cuál es el coste de la invasión del campo de Riazor, en A Coruña, por el ascenso del Dépor?

Cuando Eder Mallo pitó ayer en Riazor el final del partido de Dépor ante Las Palmas, toda una ciudad estalló de alegría al regresar, de forma oficial, a Primera División. A pesar de que en los dos últimos ascensos (2013/14 a Primera División y 2023/24 a Segunda División) no se dio esta imagen, los aficionados del Dépor superaron el cordón de seguridad privada del estadio e invadieron el terreno de juego, recreando celebraciones icónicas de títulos blanquiazules.

Esta imagen, que ha dado la vuelta al mundo junto al espectacular corteo de la afición en la previa de la llegada del equipo con más de 20.000 personas en el entorno del Paseo Marítimo según los datos facilitados por el Ayuntamiento de A Coruña, que se extraen con un cálculo matemático según la superficie ocupada detectada por las cámaras de la sala de pantallas del 092, tendrá un coste económico para el Dépor

La primera vía, la federativa

El comité de competición fallará esta semana tras recibir el acta del partido. El texto redactado por el colegiado refleja que "tras la finalización del encuentro se produjo una invasión de aficionados del equipo local al terreno de juego a pesar de los numerosos avisos por la megafonía del estadio para que no se produjera este hecho, y del amplio despliegue de seguridad".

Esta redacción permitirá que la infracción cometida por el Dépor no sea catalogada como muy grave debido a que no se puso en riesgo la integridad de ningún participante, recalca la colaboración del club para que no se produjera con los avisos por megafonía y el amplio despliegue, que era acorde al volumen de asistentes del partido.

El Código Disciplinario de la RFEF determina en su artículo 15 que "cuando con ocasión de un partido se altere el orden, se menoscabe o ponga en peligro la integridad física de los árbitros, jugadores, técnicos o personas en general, se causen daños materiales o lesiones, se produzca invasión del terreno de juego, se exhiban símbolos o se profieran cánticos o insultos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, o se perturbe notoriamente el normal desarrollo del encuentro, incurrirá en responsabilidad el club organizador del mismo, salvo que acredite el cumplimiento diligente de sus obligaciones y la adopción de medidas de prevención exigidas en la legislación deportiva para evitar tales hechos o mitigar su gravedad. El organizador del encuentro será también responsable cuando estos hechos se produzcan como consecuencia de un mal funcionamiento de los servicios de seguridad por causas imputables al mismo".

A tenor de esta redacción, el Dépor podrá esgrimir que los avisos por megafonía trataron de evitar la invasión y que el despliegue de seguridad era acorde.

No obstante, si Competición entra, aplicará el artículo 107, que lo hará si considera el hecho como grave. "Cuando con ocasión de un partido se originen hechos como los que define el artículo 15 del presente ordenamiento, y se califiquen por el juzgador como graves según las reglas que prevé el invocado precepto en su apartado 2, y se trate de la primera vez en la temporada, el club responsable será sancionado con multa de hasta 6.000 euros y clausura parcial de las instalaciones deportivas un partido, apercibiéndole con la clausura total de las instalaciones deportivas en caso de reincidencia", dice el código disciplinario.

Si determina esta condición, el cierre parcial se ejecutaría en el primer partido de local de la 2026/27, ya en Primera División.

Antiviolencia entrará según el informe del coordinador policial

La segunda vía por la que se podrá sancionar al Dépor es por el incumplimiento de la ley 19/2007, la conocida como ley Antiviolencia. El partido ante Las Palmas no fue declarado de alto riesgo, pero sí tuvo un dispositivo acorde al volumen de personas a movilizar en Riazor.

El informe del coordinador policial será clave para que la comisión pueda elevar una propuesta de sanción que será tramitada por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Una vez emitida la propuesta, el Dépor podrá presentar alegaciones para tratar de rebajar la cuantía.

El gran volumen de personas que saltaron hizo imposible la identificación de cada una, por lo que salvo casos aislados donde los funcionarios policiales sí hayan podido proceder a su identificación, será complicado que lleguen multas individuales.

LaLiga, pendiente del informe del director de partido

Además, LaLiga denuncia cada semana los cánticos y acciones que generen violencia. Por sí mismo, invadir el terreno de juego no lo es, pero puede verse reflejado en el informe final que remita al comité de competición, según lo haya reflejado el director de partido.

El España-Irak, afectado

Las consecuencias más inmediatas en el terreno de juego se pueden ver el jueves. Tras desaparecer las redes de las porterías, los banderines de córner y múltiples zonas de césped, algunas gradas también se quedaron sin algunos asientos. Además, se registraron daños en bocas de riego. La RFEF ha mostrado ya de forma informal su preocupación por este hecho. Sin ir más lejos el presidente del ente federativo, Rafael Lozuán Abal, estaba ayer presente en el palco. Durante esta mañana se han celebrado reuniones para restablecer la normalidad en Riazor y que pueda acoger el encuentro. Mientras, el equipo dirigido por Luis de la Fuente ya está concentrado en Madrid.