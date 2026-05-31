Del paseo marítimo a la invasión de Riazor: Así fue la gran fiesta del Dépor por el ascenso

Desde las hormigoneras y la marea blanquiazul por el paseo marítimo hasta la gran fiesta de celebración en Riazor con actuación sorpresa incluida, echa un vistazo a este repaso en vídeos

Día histórico para el Deportivismo. Riazor vivió una jornada de fiesta en el último partido de la temporada frente a Las Palmas. Tras certificar su ascenso a Primera División en la jornada anterior, la afición del Dépor volvió a llenar las gradas para celebrar junto al equipo su regreso a Primera División.

Pero antes del partido, que comenzó a las 18:30 horas, a lo largo de todo el día la afición del Dépor llenó las calles de la ciudad. Una marea blanquiazul recorrió el paseo marítimo desde Campo da Leña. Allí y en calle San Juan, buena parte de la afición estaba haciendo la previa convocados por Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces.

En esta jornada no faltaron las populares hormigoneras, un símbolo de la celebración deportivista.

Los vídeos muestran el espectacular ambiente vivido antes y durante el encuentro, con cánticos, banderas y muchas ganas de fiesta. Los aledaños del estadio estaban completamente abarrotados para recibir al equipo.

En las gradas, la fiesta no paró en ningún momento durante el partido frente a Las Palmas.

Y por supuesto la posterior celebración tras el pitido del árbitro. Una celebración que llevó a los aficionados a invadir el césped de Riazor. Una invasión que mostró la alegría y euforia por celebrar que el Dépor vuelve a ser de Primera División.

Después de solicitar a la afición que regresasen a sus sitios, el Dépor ya estaba listo para su fiesta en el estadio. Y así fue. Los jugadores salieron al campo para subirse a un escenario preparado para la ocasión. Y la sorpresa llegó minutos después con la actuación del grupo Italo Brothers. Así sonó stamp on the ground en Riazor.